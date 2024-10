Madre de luchador mexicano revela ser la inspiración de “La Bikina” de Luis Miguel 

La madre del luchador mexicano Shocker, Sanjuana Reyna, reveló en una reciente entrevista ser la inspiración de una de las canciones más emblemáticas en la carrera de Luis Miguel: “La Bikina”.

Durante la plática que mantuvo con el programa mexicano “Ventaneando”, Reyna mencionó, primeramente, que la melodía se basa en su vida, la cual le contó al letrista Rubén Fuentes durante una conversación que mantuvieron hace años.

Jesús Rodríguez hizo la música y Rubén Fuentes la letra, pero el nombre es mío porque lo ideé yo. Ese no lo pusieron ellos, esa canción es famosa mundialmente, pero es el nombre de La Bikina y lo bonito que es parte de mi vida. Porque a Jesús yo le conté mi vida desde que era niña, por eso dicen que solitaria caminaba, porque a los 15 años yo empecé solitaria en Ciudad Juárez, Chihuahua” Sanjuana Reyna – Mamá de Shocker

Mamá de Shocker “pide” regalías a Luis Miguel por “La Bikina”

En la misma entrevista, y como otra forma de darle veracidad a su relato, Sanjuana Reyna confesó que la canción tenía originalmente la palabra “Pikina”. Sin embargo, fue gracias a ella, quien cambió la primera letra, que la canción obtuvo su nombre actual. Incluso, y según lo mencionado por Reyna, el título se encuentra oficialmente registrado.

Era Pikina el nombre original que venía en una revista, pero yo le cambié la ‘p’ por la ‘b’, el nombre es mío y está registrado en la Asociación Nacional de Actores desde 1962”. Sanjuana Reyna – Mamá de Shocker

Por todo lo anterior, la mamá del luchador mexicano no dudó en lanzar un mensaje a “El Sol de México” en donde le solicitó regalías por la interpretación del famoso tema.

Si Luis Miguel quiere ayudarme, pues se lo agradecería mucho porque es como quitarle una semillita nada más. Si él me ayuda, pues que Dios lo bendiga, y sino pues también, que Dios lo siga ayudando y bendiciendo. Que diga: ‘con La Bikina estoy ganando dieron, que me cuesta darla esta viejita. Creo que es justo que compartan un poco de las ganancias, para mi salud. Es una ayuda que le estoy pidiendo por La Bikina” Sanjuana Reyna – Mamá de Shocker

Respecto a la concepción de la canción, el mismo letrista reveló en una antigua entrevista, para el canal de YouTube de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM MX), que la canción nació como un instrumental que solo tenía en coros la palabra “The Beginning”.

Luis Miguel cantando “La Bikina” en 2024 😍 pic.twitter.com/yjSNSZCogN — Luis Miguel Charts (@LuisMiguelChart) September 10, 2024

De acuerdo con Fuentes, la popularización de la canción hizo que muchos compositores se acercaran a él para realizar la letra. Sin embargo, fue el mismo músico mexicano quien decidió ponerle letra por él mismo: “Dije: ‘¿por qué voy a ceder?’ no soy un letrista natural, entonces le hago la letra yo y lo más parecido a beginning era Bikina, un apodo y se me ocurrió la historia y ya, no tuve ninguna novia bikina, ni nada”.

