Sean “Diddy” Combs solicita libertad bajo fianza de $50 millones de dólares previo a su juicio 

El cantante estadounidense Sean “Diddy” Combs propuso una fianza de $50 millones de dólares con la intención de ser liberado de la prisión donde se encuentra, en Brooklyn, Nueva York, previo al inicio de su juicio.

De acuerdo con lo revelado por diversos medios, el también productor norteamericano, a través de su abogada Alexandra Shapiro, instó al juez de distrito, Arun Subramanian, a liberar a Combs mediante el respaldo de su propiedad en Miami, la cual se encuentra valorada en $48 millones de dólares.

Incluso, y según lo mencionado, varios miembros de la familia del magnate de 55 años firmaron conjuntamente la petición.

Diddy enfrenta serias acusaciones en su contra. Crédito: Richard Shotwell/Invision | AP

La petición de la abogada de Sean “Diddy” Combs

También se mencionó que, como parte de la petición de la liberación bajo fianza de Combs, el artista estaría vigilado las 24 horas del día por personal de seguridad. De igual manera, se reveló que el artista no tendría contacto con las presuntas víctimas o testigos del caso.

El intérprete de temas como “Bump, Bump, Bump”, “I’ll Be Missing You”, “It’s All About The Benjamins”, se ha mantenido en prisión durante las últimas ocho semanas tras su arresto en meses pasados por múltiples cargos de tráfico sexual, agresión, violación, entre otros.

Respecto al juicio en contra de Combs, el mismo juez de distrito, estableció el próximo 5 de mayo como el inicio de la comparecencia del cantante. Esta fue establecida el pasado 10 de octubre luego de la detención de Sean en septiembre.

De acuerdo con la fiscal Emily Johnson, el caso en contra del también productor musical duraría al menos 3 semanas. En tanto, y de acuerdo con el abogado de Sean, Marc Agnifilo, el alegado de Combs durará cerca de una semana.

Los abogados de Combs también negaron rotundamente todas las acusaciones. Crédito: Rich Fury/Invision | AP

Tras su arresto, el rapero y productor ha mantenido su inocencia en todo momento a pesar de la diversidad de acusaciones, entre las que destaca el cargo de tráfico sexual, el cual habría cometido a través de su sello discográfico Bad Boy Entertainment. Según lo revelado, Combs transportó a mujeres y trabajadores sexuales masculinos, a través de fronteras estatales, para participar en sus famosas fiestas “Freak Offs”.

En recientes semanas, diversos medios revelaron, gracias al acceso que tuvieron a las cintas de las fiestas de Combs, que el rapero llevó a cabo actos atroces durante sus famosas festividades, donde, incluso, se pudo captar la presencia de grandes estrellas de Hollywood así como algunas celebridades infantiles.

Continúa leyendo:

Ojani Noa dice que JLo le fue infiel con ‘Diddy’ Combs

‘Diddy’ Combs acusado de abusar de una mujer con un control remoto

Ex asistente de Kanye West acusa al cantante de drogarla y violarla en una fiesta de “Diddy” Combs