Ojani Noa dice que JLo le fue infiel con ‘Diddy’ Combs

Ojani Noa, exesposo de Jennifer López, ha compartido sus pensamientos sobre su matrimonio con la cantante y actriz en una reciente entrevista con “Despierta América”. Durante la conversación, confirmó que la cantante asistió a las fiestas de Sean ‘Diddy’ Combs, aunque él nunca estuvo presente en esos eventos.

Noa también hizo referencia a un intento previo de documentar su relación con López en 2009, que terminó en una batalla legal cuando ella lo demandó. En este contexto, Noa levantó la voz sobre lo que considera infidelidades durante su matrimonio, alegando que López tuvo un romance con Combs, y relató cómo se conocieron.

“Me tomó cinco años defendiéndome, aclarando que los videos que yo tenía, que ella sabe claramente que no eran sexuales, eran videos de cuando nosotros fuimos a Cuba, del matrimonio. Me tomó cinco años fajándome en la corte, aclarando mi inocencia. Sí existen videos sexuales, no conmigo, pero con diferentes personas”, reveló durante la entrevista.

“Parte de ese divorcio fue por parte de Puffy. Cuando sale Selena que la carrera reventó, ella me dice ‘papi, yo quiero empezar a cantar’. Yo le dije ‘mami, vamos con todo, vamos a reunirnos con diferentes disqueras para ver que disquera te puede firmar”, expresó en Univision.

Estos comentarios vuelven a poner el foco en el turbulento pasado de la pareja, que se separó en abril de 1999. Sin duda, la historia de Ojani Noa y Jennifer López sigue generando interés y especulaciones.

“Cuando Sony vino y le pagó la millonada de dinero que le pagó, ahí estaba Puffy incluido en ese contrato porque Puffy iba a ser uno de los productores de varios temas en el primer disco On The 6. Ahí fue donde empezaron los engaños, las mentiras, la separación. Yo estaba en Los Ángeles abriendo mi restaurante El Conga Room, y ella estaba entre Miami y Nueva York trabajando en el álbum. Yo en fines de semana que terminaba de trabajar, me iba a Miami o Nueva York para estar con ella. Ahí en esa distancia, en esa separación, fue donde empezaron los engaños“, añadió.

