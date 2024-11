Revelan que en los videos de Sean “Diddy” Combs aparecerían dos estrellas infantiles 

Los famosos videos de Sean “Diddy” Combs, acusado de múltiples delitos como agresión sexual, violación, entre otros, incluirían a un par de estrellas infantiles y una diversidad de estrellas de gran prestigio en Hollywood de acuerdo con un testigo que tuvo acceso a las cintas.

Lo anterior fue revelado por Courtney Burgess ante un gran jurado el pasado jueves 31 de octubre y que fue retomado por el medio Page Six. Según la información difundida, Burgess, después de su declaración, acudió al medio NewsNation en donde reveló que tuvo acceso a dichas películas por la ex pareja de Combs, Kim Porter, quien le dio 11 memorias flash con diversos materiales audiovisuales que mostraban parte de las famosas fiesta de Combs.

De acuerdo con Burgess, en los videos se podía ver a “dos o tres estrellas infantiles”, además de ocho celebridades, seis hombres y dos mujeres, que se encontraban participando en las celebraciones del músico estadounidense.

¿Qué más se reveló en las cintas de Sean “Diddy” Combs?

A pesar de la revelación anterior, el testigo no mencionó el “papel” que tenían estas estrellas infantiles en las cintas. Sin embargo, dejó en claro que las otras celebridades vistas en las películas se veían, aparentemente, como “víctimas” y no como “perpetradores”.

De acuerdo con la abogada de Burgess, Ariel Mitchell-Kidd, quien habló con el medio The Post en octubre pasado, una de las celebridades que aparecían, supuestamente, en los videos de Combs era una estrella masculina de mayor prestigio y posición que el mismo rapero.

Puedo verificar que existe. Que es real y que la otra persona en el video es muy visible. No hay duda de si es esa persona en el video” Ariel Mitchell-Kidd – Abogada

Según lo mencionado por la misma abogada, la estrella en cuestión aparecía “horrorizada” debido a una amenaza sobre la posible publicación del video, por lo que se “siente como su fuera víctima hace años y ahora está siendo victimizado una vez más”.

Luego de su declaración en los tribunales, Burgess confesó que había sido citado por agentes del Departamento de Seguridad Nacional para que rindiera su testimonio. Aunado a lo anterior, se le ordenó que entregara todos los registros, incluidas las memorias USB que Porter le había facilitado, esto de acuerdo con el medio especializado TMZ.

Sean ‘Diddy’ Combs se ha declarado inocente en todo momento. Crédito: Evan Agostini | AP

Aunado a todo lo anterior, Burgess también mencionó que cuenta con las supuestas memorias de Porter “Kim’s Lost Words: A Journey of Justice, From the Other Side”, el cual fue retirado el pasado mes de septiembre por una denuncia hecha por los hijos del rapero.

