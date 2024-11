The Best Chef Awards: Los 3 mejores chefs del mundo son de Dinamarca y España

En una gala en Dubai y estrenando una nueva modalidad de premiación, The Best Chef Awards anuncia los mejores 3 chefs del mundo: Rasmus Munk (Alchemist) en primer lugar, seguido de Albert Adrià (Enigma) y Eric Vildgaard (Jordnær).

Este premio creado en 2017 por Cristian Garau y Joanna Slusarczyk, pasa de ser Top 100 de mejores chefs un Top 3 con los tres mejores cocineros del mundo. Adicionalmente, crea 3 categorías para distinguir a un total de 550 chefs de 61 países, otorgando de uno a tres cuchillos de acuerdo a los puntos obtenidos.

Los creadores del galardón explicaron a Gastroeconomy que con esta metodología The Best Chef pasa a ser una guía en la gastronomía, con la cual esperan aumentar el nivel y la seriedad del proyecto.

Por primera vez la gala, que se celebró en Medio Oriente, honra el trabajo y la creatividad 550 chefs de 61 países, para convertirse en la edición más grande hasta la fecha de estos premios.

Los ganadores de los tres primeros se destacaron por ofrecer contribuciones visionarias de una gastronomía moderna redefinida:

1)Rasmus Munk del restaurante Alchemits en Dinamarca: reconocido por su enfoque vanguardista que combina elementos teatrales con culinarios, lo que representa una innovación a la hora de brindar una experiencia inmersiva, reconocida a nivel mundial.

2) Albert Adrià del restaurante Enigma de España: considerado como un icono de la experimentación culinaria, que rompe fronteras en Enigma, especialmente porque “su trabajo combina la narración con una técnica innovadora, solidificando su influencia en la industria”, destacan los creadores del premio.

3) Eric Vildgaard de Jordnær, de Dinamarca: galardonado por su compromiso con la sostenibilidad y la pureza, con la utilización de ingredientes nórdicos locales.

También otorgaron premios especiales para reconocer la innovación, experiencia, creatividad, el más votado por sus colegas y más.

• Premio a la Mejor Revelación: Mei Kogo, Sushi-Meino (Japón)

• La Mejor (R) Evolución: Albert Adrià, Enigma (España)

• Premio a la Mejor Creatividad: Paco Méndez, Come Restaurante (España)

• Premio al Mejor Chef Pastelero: René Frank, Coda (Alemania)

• Premio Mejor Terroir: Jaime Rodríguez, Celele (Colombia)

• Premio al Mejor Arte Gastronómico: Julien Royer, Odette (Singapur)

• Premio a la mejor experiencia gastronómica: Vaughan Mabee, Amisfiled (Nueva Zelanda)

• Premio a la Mejor Ciencia: Ángel León, Aponiente (España)

• Premio Mejor NextGen: Michele Lazzarini, Contrada Bricconi, (Italia)

• Premio al Mejor Dubái: Himanshu Saini, Trèsind (EAU)

• Premio Mejor Votado por Profesionales: Ana Roš, Hiša Franko (Eslovenia)

• Premio a los mejores orígenes y futuro: (1) Eva, Lilian, Emilie Rihani, Three by Eva (EAU) (2) Mohamad, Wassim, Omar Orfali, Orfali Bros (EAU).

¿En qué consiste la valoración de los cuchillos?

Con la nueva metodología de The Best Chef se reconoce el trabajo de los cocineros con las siguientes especificaciones:

• Three Knives (The Best): representa el más alto de maestría culinaria y fue otorgado a 97 chefs que obtuvieron el 80% o más de los puntos máximos.

• Dos Cuchillos (Clase Mundial): se otorgó a los que alcanzaron el 40% o más que se distinguen con experiencia de clase mundial a 177 chefs.

• One Knife (Excelente): Reconoce a 276 chefs destacados en la gastronomía que alcanzaron el 20% o más de los puntos máximos.

