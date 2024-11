George Foreman sobre Jake Paul: “No es ningún bulto”

El histórico campeón de los pesos pesados, George Foreman, decidió enviarle una advertencia a Mike Tyson al asegurar que no tendrá una pelea sencilla contra su compatriota Jake Paul debido a las grandes cualidades físicas que ha demostrado en el cuadrilátero durante sus últimos combates; incluso consideró que no cree que Tyson no pueda derribar y noquear a un rival que tiene la edad como principal punto de ventaja.

Durante una entrevista ofrecida para NYfights, Foreman reconoció que se siente bastante emocionado de poder disfrutar de este combate que iba a llevarse a cabo el pasado 20 de julio pero que tuvo que cambiar de fecha debido a los fuertes problemas de salud que afectaron a Mike Tyson, aunque reconoció que dicha pelea podría dar muchas sorpresas a las esperadas por los fanáticos.

“Jake Paul no es ningún bulto y no le tiene miedo a este tipo de rivales. El tiempo está de su lado”, dijo Foreman al analizar las ventajas de esta joven estrella de 27 años contra el histórico campeón mundial de los pesos pesados que posee 58 años; además detalló que el AT&T Stadium es un escenario digno para este combate que promete dar una verdadera muestra de boxeo.

“Estoy muy feliz por Mike Tyson, porque él necesitaba este tipo de emociones en su vida. Y hoy todos hablan de eso. Y respondiendo a tu pregunta: ‘No’”, agregó el legendario pugilista en sus declaraciones.

Para finalizar, en otra entrevista realizada para TMZ Sports, Foreman reconoció que Jake Paul ha demostrado ser toda una aplanadora con sus puños al haber hanado un total de 10, de sus 11 combates como boxeador profesional; de estos triunfos ha noqueado a siete de sus rivales, lo que demuestra lo fuerte de su pegada.

“Me podría haber mandado a dormir”, concluyó Foreman al reconocer las capacidades de Paul, quien a pesar de haber sido muy criticado por enfrentarse contra Tyson espera poder lograr otra victoria para su registro.

