Jaime Munguía ya tiene rival para su regreso a los cuadriláteros

El boxeador mexicano Jaime Munguía definió finalmente su próximo rival para el combate que protagonizará el próximo 14 de diciembre en el Estadio Caliente de Tijuana y será justamente contra el invicto francés Bruno Surace, con quien buscará sumar una nueva victoria para su carrera profesional y demostrar el enorme potencial que posee para ser un futuro campeón.

Esta información fue confirmada por Gabriel Rivas, en representación de Top Rank, quien se mostró bastante emocionado de poder contar nuevamente con el regreso de Jaime Munguía a los cuadriláteros; asimsio destacó que este duelo no será nada sencillo para él y se ha venido trabajando bastante fuerte para poder conseguir una contundente victoria.

“Anunciar el gran regreso a casa de Jaime Munguía. Estamos contentos de trabajar con él y especialmente en su gran regreso a casa, será una noche inolvidable y Jaime quiere ofrecer una gran velada como agradecimiento. El combate frente al invicto francés Bruno Surace no será nada sencillo”, expresó.

Bruno Surace representa un fuerte reto para Jaime Munguía debido a que a sus 26 años ha conseguido una marca de 25-0-2 y cuatro victorias por la vía del nocaut, por lo que el peleador azteca tendrá que trabajar mucho en su resistencia física para poder tener la mejor actuación posible y así convertirse en la primera derrota del europeo en su carrera como profesional.

Buscará el nocaut rápido

Jaime Munguía detalló que hará todo lo posible para poder superar físicamente a su rival ante el bajo margen de nocaut que posee y así poder noquearlo en el primer asalto; asimismo sostuvo que ha venido mejorar su fuerza en los golpes para ser mucho más determinante al momento de conectar sus choques.

“Yo quisiera noquearlo desde el primer round. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, me estoy preparando para la pelea completa y siempre vamos a buscar el nocaut”, detalló el peleador mexicano.

“Surace es un buen peleador, invicto. Sabemos lo que la gente decía de Bazinyan, que no era nadie, que no tenía nada, pero era un gran peleador que venía con el hambre y las ganas de salir adelante, y fue una gran pelea. Y yo creo que esta pelea que viene no va a ser la excepción”, concluyó Jaime Munguía.

Durante el último año Jaimr Munguía derrotó por nocaut técnico al británico John Ryder en nueve rounds, perdió su invicto contra el Canelo Álvarez y posteriormente noqueó en 10 asaltos a Erik Bazinyan el pasado mes de septiembre.