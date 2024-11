Luis Malagón se olvida del Estadio Azteca propone un nuevo estadio para el América

El portero de las Águilas del Club América, Luis Malagón, habló sobre la situación que se vive actualmente dentro del equipo y detalló que de no jugar en el Estadio Azteca en el Estadio Ciudad de los Deportes ya tiene muy claro dónde le gustaría poder disputar cada uno de los partidos de local con los azulcrema, y sería justamente en Morelia.

Durante la conferencia de prensa previa al partido que disputarán este sábado correspondiente a la Jornada 17 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, el guardameta detalló que dicho escenario es bastante interesante y resultaría positivo para el equipo; esto ante las reparaciones que está recibiendo el Estadio Azteca para su participación en el Mundial de la FIFA que se llevará a cabo en el 2026 de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá.

“Si pudiera pues el Azteca (que está en remodelación para el Mundial 2026), nuestra casa, pero sinceramente no quiero entrar en polémicas. Hay que respetar donde estamos, no sé si haya un contrato de por medio”, expresó en sus declaraciones.

“Ahí están los presis, los jefes. A ver que sigue, pero si no fuera jugador y fuera directivo, yo te diría que jugáramos en Morelia, pero bueno no lo soy y hoy hay que defender donde estamos que es Ciudad de los Deportes o donde nos toque estar y tratar de dar la cara, y cuidar el escudo. No hay más”, agregó el portero al afirmar que esto solo lo dice en caso que él fuera quien eligiera donde les toca disputar cada uno de los partidos.

Este deseo de Malagón no es nada extraño debido a que él es nativo del estado de Michoacán en el que se encuentra Morelia; a pesar de esto el jugador entiende que es un simple sueño y que es algo que solo vivirán por esta temporada debido a las remodelaciones del coliseo deportivo ubicado en la Ciudad de México.

“Lo que sí quiero dejar en claro es muchas gracias a la gente de Puebla, porque de un día para otro se vendió…no sé si estuvo al cien por ciento de lleno total y pues de agradecer eso. Al final del día, también a la gente, al grupo, hacernos fáciles las cosas y la gente que se portó a la altura eso hace que te sientas como en casa”, explicó.

“Al momento de que yo salí a calentar veía prácticamente un lleno total, no quería dejarlo pasar porque es lindo, sobre todo con la rapidez con que se dio todo”, concluyó Malagón.

Sigue leyendo:

–Andrés Guardado anuncia su retiro del fútbol

–Martín Demichelis contento por no perder jugadores en la Fecha FIFA

–FIFA sancionó a Chile con cuantiosa multa por “mala conducta”