NFL está trabajando para añadir un juego en Berlín

Los partidos internacionales de la NFL acabarán este fin de semana cuando los Carolina Panthers enfrenten a los New York Giants en la Allianz Arena de Múnich, Alemania.

Sin embargo, la expansión de la liga no culmina aquí y el comisionado Roger Goodell declaró que quiere ampliar los partidos a nuevas ciudades alemanas.

El comisionado declaró durante un evento especial para los aficionados que deben creer los rumores de que la NFL quiere jugar un partido de temporada regular en Berlín. Hasta ahora se han jugado tres partidos en suelo alemán, uno en Múnich y dos en Frankfurt. Otra ciudad que ha sido considerada en el pasado es Dusseldorf.

“Suelo decir a la gente: ‘No creas los rumores’. En este caso, podría decir: ‘Créetelo’. Estamos trabajando en ello, pero no es definitivo. Creemos que Berlín sería una gran incorporación, así que lo estamos estudiando a fondo”, dijo Goodell. “Nuestra gente ha estado trabajando muy duro en ello. Pero quiero añadir que eso no significa que no vayamos a volver a Frankfurt y Múnich”.

El plan de la NFL es que a partir de 2025 se disputen hasta ocho partidos de temporada regular fuera de suelo estadounidense. La primera sede confirmada fue Madrid, España, durante la semana del Super Bowl LVIII, y el compromiso será disputado en el nuevo Santiago Bernabéu.

Itinerario internacional de la NFL

En Europa, Dublín y Berlín están en la lista, al igual que otras ciudades alemanas. París podría suponer una espera más larga.

Londres ha sido sede de partidos de temporada regular desde 2007 y Alemania desde 2022. El renovado Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid albergará un partido la próxima temporada, y los directivos del club esperan que sea un evento anual.

Los equipos ya están haciendo lobby para ese debut: el ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce, dijo que “sería épico”. El campo de Bernabéu se retrae para dar paso a un campo de césped artificial para fútbol americano.

La capital irlandesa ha sido sede de partidos de fútbol universitario en el Estadio Aviva durante varios años. Tres equipos, los Jets, los Jags y los Pittsburgh Steelers, tienen intereses comerciales en Irlanda a través del programa de mercados globales.

Los Steelers tienen fuertes lazos con Irlanda y se han vinculado con la influyente Asociación Atlética Gaélica, propietaria del Croke Park con capacidad para 82.300 personas. El lugar fue sede de un partido de pretemporada de los Steelers en 1997.

Más allá de Europa, entre los posibles nuevos destinos se encuentra Australia. Tokio ha sido sede de partidos de pretemporada. Brasil parece probable de nuevo y la liga planea regresar a la Ciudad de México después de la Copa Mundial de 2026.

Seguir leyendo:

Dallas Cowboys y Houston Texans jugarían un partido en México en 2025 y 2026

Travis Kelce justifica daño de su hermano Jason a un fan: “Estaba defendiendo a la familia”

Jason Kelce se disculpa tras romper teléfono de aficionado que insultó a su hermano Travis