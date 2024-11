Jason Kelce se disculpa tras romper teléfono de aficionado que insultó a su hermano Travis

El exjugador de Philadelphia Eagles, Jason Kelce, que recientemente se convirtió en noticia por haber sacudido y romper el teléfono de una aficionado que insultó a su hermano Travis Kelce, se vio obligado a disculparse públicamente debido a los ataques que recibió en redes sociales.

En declaraciones públicas que realizó este lunes Kelce explicó que a pesar de la molestia del momento no ha debido responder al incidente de manera violenta, por lo que se arrepintió de su acción.

“Creo que todo el mundo ha visto en las redes lo que sucedió. Elegí responder al odio con odio y eso no es algo productivo. No creo que eso conduzca a un dialogo y que sea la forma correcta de abordar las cosas. En ese momento caí a un nivel en el que no debería haber caído”, dijo el excentro de los Eagles.

Kelce, de 36 años, quien se retiró del fútbol americano en marzo pasado, habló del incidente durante la transmisión previa al partido entre Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers que este lunes cerró la semana 9 de la temporada de la NFL.

El campeón en el Super Bowl LII con Philadelphia se refirió a lo vivido el sábado anterior, cuando se encontraba en el campus de Penn State, en University Park, Pennsylvania, para participar en la transmisión de ESPN del partido del fútbol colegial entre Penn State Nittany Lions y Ohio State Buckeyes.

En su camino fue abordado por un sujeto que se le acercó por la espalda con el teléfono en alto, para grabar la escena, y lanzó un insulto contra Travis Kelce por su relación con Taylor Swift.

“Kelce, ¿cómo te sientes al saber que tu hermano sea un maricón por salir con Taylor Swift?”, fue lo que le gritó el personaje.

Jason le arrebató el teléfono al sujeto y lo lanzó al suelo; la escena quedó grabada por varios aficionados que se dieron cita para dicho partido y el video de inmediato se hizo popular en la web; un hecho que el siete veces Pro Bowl dijo no lo hizo sentir orgulloso.

“La conclusión es que me han enseñado de tratar a las personas con decencia y respeto, algo que seguiré haciendo en el futuro, pero en ese momento no estuve a la altura. De ahora en adelante tengan por seguro que lo haré”, concluyó el exjugador sobre el asunto.

Además de sus participaciones como comentarista en el ‘Monday Night Countdown’ que precede a los partidos de lunes por la noche de la NFL, Jason Kelce conduce, junto con su hermano, el popular New Heights’ uno de los mejores podcast deportivos por el que él y Travis firmaron un contrato por 100 millones de dólares con Wondery de Amazon hace algunos meses.

