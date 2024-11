Todo un éxito el fin de temporada de la obra La Casa de Maripily ¡Se Vale Tó! 

La actriz puertorriqueña Maripily Rivera cerró este fin de semana una temporada espectacular de su obra La Casa de Maripily ¡Se Vale Tó!. La función la hizo el 9 de noviembre en The Lovinger Theatre, en el Bronx de Nueva York.

Génesis Suero entrevistó al huracán boricua para el programa Pica y Se Extiende. Durante la conversación, la famosa contó varios detalles de este proyecto.

“Estoy muy emocionada, sobre todo estoy con muchos sentimientos encontrados. Esta función se ha cancelado dos veces, primero por un huracán, segundo fue por otras situaciones que pasaron y este público se mantuvo ahí presente”, dijo.

Acerca de la salida de Clovis Nienow, con quien tuvo algunas diferencias por Aleska Génesis, la artista dijo que se siente tranquila.

“Sinceramente ha pasado no nada más Clovis, también Carlos (Gómez), han pasado otros y los que están, pues son los que tienen que estar”, dijo.

La boricua comentó que no tiene nada en contra del mexicano: “Lo quiero muchísimo, le deseo siempre lo mejor y si lo veo lo saludo porque a mí Clovis no me hizo nada. Pero no lo quiero hacer que me obliguen, eso va a suceder en el momento en que va a suceder”.

En su cuenta en Instagram, Maripily Rivera subió un video en el que habló de este proyecto que sirvió para agradecer todo el apoyo que el público le dio en La Casa de los Famosos 4.

“Así se cierra la exitosa obra La Casa De Maripily Se Vale Todo y con un público encantador fue una noche sold out. Gracias Nueva York, fue un sueño hecho realidad y saturación de un público que se gozaba cada función de esta obra que ustedes hicieron su favorita!”, afirmó.

El reality show de Telemundo fue una oportunidad para que la boricua conquistara al público con sus ocurrencias y carácter explosivo. La temporada en la que ganó fue una de las más polémicas, pero también exitosa, ya que obtuvo grandes índices de rating para la cadena y por ende una gran exposición para quienes habitaron en la famosa mansión ubicada en México.

