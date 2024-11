Adamari López cuenta un momento candente con Toni Costa

Adamari López y Chiquibaby han vuelto a sorprender a su audiencia con una entrega explosiva de “Ada y Chiqui De Show”, donde compartieron anécdotas íntimas y sinceras sobre sus vidas amorosas. En un momento particularmente candente, Chiquibaby no dudó en hablar de su intensa química con Toni Costa, revelando detalles sobre uno de esos momentos de gran apetito sexual que vivieron juntos.

La espontaneidad y el deseo compartido entre la pareja llevaron a situaciones sorprendentes que dejaron a los espectadores boquiabiertos. La conversación se tornó candente mientras ambas protagonistas se sumergieron en sus recuerdos más apasionados, convirtiendo el programa en un espacio de desinhibida honestidad.

“A mí me entró muchísimo morbo, bueno, no quiero decir morbo, me daba muchos deseos de tener relaciones en ese momento”, dijo la conductora de origen puertorriqueño del momento cuando estaba en estado de gestación.

El relato de Chiquibaby no solo capturó la atención de la audiencia, sino que también hizo eco de la importancia de la conexión emocional y física en una relación. Con su estilo sin filtros, las dos conductoras demostraron que la charla sobre el amor y el deseo también puede ser divertida y auténtica.

En el último episodio de su programa, Adamari compartió una anécdota divertida que dejó a su colega y a la audiencia riendo a carcajadas. Contó cómo una vez, en medio de una noche difícil con su bebé, se encontró tratando de calmarlo mientras vestía su pijama más extravagante, lo que, por supuesto, solo hizo que la situación fuera más cómica. Este momento ligero ayudó a suavizar la conversación sobre los desafíos que enfrentan las mamás después del parto.

Adamari también fue honesta al hablar sobre el impacto que el embarazo y el posparto tienen en la libido y cómo, tras el nacimiento, las mujeres a menudo necesitan un tiempo para adaptarse y sentirse de nuevo como antes. Ella y su colega compartieron consejos prácticos, como la importancia de la comunicación con la pareja, encontrar tiempo para uno mismo y explorar nuevas formas de intimidad. Las dos mamás enfatizaron que es normal pasar por un periodo de adaptación y que lo más importante es ser amables con uno mismo. ¡No te pierdas este episodio lleno de risas y valiosos consejos!

