Adamari López dice si sería capaz de mantener a una pareja

Adamari López compartió su perspectiva sobre las dificultades que enfrentan las mujeres exitosas en el ámbito amoroso, destacando que muchas veces los hombres pueden sentirse intimidados o inseguros ante su éxito. A su vez, subrayó la importancia de encontrar un compañero que no solo la valore por lo que ha logrado, sino que también comparta una visión de vida similar.

Al abordar la posibilidad de que su pareja ideal pudiera atravesar por una crisis económica, Adamari reflexionó sobre la importancia de la compatibilidad emocional y de valores. Expresó que, si bien la estabilidad financiera es un factor relevante, lo que realmente busca es a alguien que la apoye, la respete y comparta sus sueños y aspiraciones durante una entrevista con Jomari Goyso.

“¿Te tengo que responder eso? Lo he hecho ya. No me ha importado nunca. Yo quiero un hombre que quiera compartir una vida conmigo. Eso me pasó ya, ahora quiero otra cosa. A su vez, el experto en modas aprovechó para consultarle si había vuelto a creer en el amor: “No, de mi hija, nada más”.

Durante la conversación, también abordó sus propias inseguridades y cómo estas han influido en sus relaciones pasadas. Habló de la necesidad de amarse a sí misma y de la importancia de tener claridad sobre lo que realmente desea en una relación. Adamari enfatizó que está lista para abrir su corazón de nuevo, siempre y cuando encuentre a alguien que la complete y no la haga sentir menos.

“Si te soy sincera, nunca nadie me ha regalado nada que… a mí nadie me ha mantenido. Nada más caro de lo que me he comprado yo, es lo que te quiero decir“, le respondió a Jomari durante la exclusiva que ofreció recientemente.

La íntima charla no solo reveló las esperanzas y deseos de Adamari López en cuanto al amor, sino también las barreras que enfrenta como mujer exitosa en un entorno sentimental lleno de complejidades. Su sinceridad resonó con muchas personas que, al igual que ella, buscan el amor verdadero en un mundo complicado.

