Crisis política en Nueva York: alcalde pide adelantar juicio para ´no dañar´ su reelección

Aún confiado en sus posibilidades de ser reelecto en 2025, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, pidió formalmente a un juez federal que adelante el juicio que le espera bajo acusaciones de corrupción previsto para iniciar el 21 de abril del próximo año.

Según el abogado del alcalde, Alex Spiro, esa fecha complicaría los planes de Adams de presentarse a las primarias demócratas el 24 de junio, cuya votación anticipada está prevista para el 14 de junio.

Spiro envió una carta al juez Dale Ho ayer solicitando que el juicio de Adams por acusaciones de soborno y donaciones ficticias comience tres semanas antes, es decir, a finales de marzo o principios de abril.

“Una fecha de juicio anterior garantizará que se respeten los derechos del alcalde Adams a un juicio rápido, que el alcalde pueda participar plenamente en su campaña de reelección y que los votantes de esta ciudad puedan librarse de la distracción de esta acusación equivocada mientras escuchan y evalúan a los candidatos demócratas a la alcaldía según sus méritos”, escribió Spiro al juez Ho, citado por Politico.

En su carta al juez, Spiro argumentó que la fecha actual afectaría la capacidad de Adams para participar en debates y foros de candidatos.

El 26 de septiembre Adams se convirtió en el primer alcalde de NYC en ejercicio en ser acusado en una investigación federal. Ello agravó la otra crisis institucional en el Ayuntamiento que había comenzado con redadas del FBI el 4 de septiembre a altos funcionarios y allegados, generando una cascada de renuncias y despidos.

Este mes la renuncia de su novia Tracey Collins, funcionaria del Departamento de Educación, ha sido la última de esas salidas, que ha incluido al Comisionado de NYPD Edward Cabán, el canciller escolar David Banks, los vicealcaldes Philip Banks y Sheena Wright, y el Comisionado de Salud, Dr. Ashwin Vasan, cada uno expresando su propia razón. Ninguno de ellos ha sido acusado de ningún delito.

El inicio del juicio contra Adams ha sido fijado para el próximo 21 de abril de 2025, al tiempo que su popularidad enfrenta mínimos históricos.

La salida de Collins se produce después de que el DOI comenzara recientemente a procesar una queja presentada en septiembre por un ex empleado del DOE que alega que Collins rara vez se presentaba en persona a trabajar y mantenía un horario ligero compuesto principalmente de citas virtuales, dijeron a Daily News fuentes familiarizadas con el asunto.

El 27 de septiembre Adams se declaró “no culpable” al acudir por primera vez al tribunal federal, para responder a la acusación federal de cinco cargos en 57 páginas firmada por el fiscal federal Damian Williams.

El 31 de octubre el mismo juez de la Corte Federal de Manhattan rechazó la solicitud del alcalde de realizar una investigación formal sobre sus acusaciones de que las autoridades federales han filtrado información confidencial a la prensa sobre su procesamiento por supuesta corrupción.

La defensa argumentó también durante esa audiencia que un cargo de soborno debería ser desestimado porque la presunta conducta no cumple con la definición legal de “soborno”. Mientras el alcalde observaba en silencio en el tribunal, el abogado defensor John Bash argumentó que los fiscales federales no pudieron demostrar que Adams hiciera algo más que negociar reuniones y concertar llamadas telefónicas. El juez aún no ha emitido un fallo sobre esa solicitud de la defensa.

Desde septiembre han crecido las voces pidiendo la salida del alcalde. Pero él ha insistido en que no lo hará. La gobernadora Kathy Hochul, quien tiene el poder para destituirlo, hasta ahora sólo le pidió a su compañero en el Partido Demócrata que “encuentre el camino adecuado para seguir adelante”.

La acusación formal de cinco cargos lo acusan de aceptar durante años regalos de viajes de lujo a cambio, entre otras cosas, de persuadir al Departamento de Bomberos (FDNY) para que aprobara la apertura del nuevo consulado de Turquía en Manhattan a pesar de las persistentes preocupaciones de seguridad de los inspectores.

69% de los neoyorquinos cree que el alcalde Eric Adams debería renunciar o ser destituido (63%) por la gobernadora después de que lo acusaran de presunta corrupción federal, según una encuesta publicada a principios de octubre.

La última vez que Nueva York vivió un sismo político fue en el verano de 2021, cuando el poderoso gobernador (D) Andrew Cuomo fue forzado a renunciar bajo acusaciones de acoso sexual, siendo sustituido precisamente por Hochul, su entonces vicegobernadora, quien pasó a ser la primera mujer en la historia en liderar el poder ejecutivo estatal. Durante esa crisis 59% pidió la salida de Cuomo en un sondeo.

Adams, de 64 años, fue policía NYPD por más de dos décadas hasta retirarse como capitán, luego senador estatal (2006-2013) y presidente del condado Brooklyn (2013-2021). Ahora está acusado de haber aceptado beneficios de viaje y donaciones ilícitas de campaña de funcionarios turcos a cambio de acelerar la apertura de la sede diplomática de ese país en Manhattan en 2021, después de haber triunfado en las primarias demócratas para la alcaldía.

Ganó las elecciones y asumió el cargo el 1 de enero de 2022. En noviembre de 2023 el alcalde tuvo que interrumpir un viaje a Washington DC y volver a Nueva York al trascender que agentes del FBI habían confiscado sus dispositivos electrónicos, incluyendo su iPad y teléfono. Esos equipos luego fueron retornados. Días después Adams también fue demandado por Lorna Beach-Mahura por un supuesto abuso sexual cometido hace 31 años, cuando él era oficial de NYPD.

Al alcalde le quedan muy pocos aliados en Nueva York y Washington DC, incluso dentro de su partido. De hecho, la noche del miércoles 25 de septiembre, en sus primeras declaraciones cuando corrían rumores de que sería acusado al día siguiente, Adams dijo que era una víctima de la Casa Blanca por haber cuestionado las políticas migratoria de Joe Biden, un tema que según muchos a la larga inclinó la balanza hacia el triunfo electoral de Donald Trump.

La semana pasada, al conocerse la victoria electoral de Trump, Adams realizó con su equipo una reunión informativa en el Ayuntamiento para hablar sobre el posible impacto de ese resultado en Nueva York, bastión tradicional del Partido Demócrata donde los republicanos mostraron avances significativos en estos comicios.

La crisis migratoria ha marcado la gestión del alcalde Adams, en medio de una batalla política nacional entre demócratas y republicanos.