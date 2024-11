Cómo proteger de estafadores tu número de Seguro Social

El número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) es uno de los datos más importantes y privados que tienes, porque está relacionado con tu vida financiera.

Si alguien lo usa de manera incorrecta, puede causar problemas graves, como fraudes o robo de identidad. Pero no te preocupes, hay formas de protegerlo y evitar que lo usen en tu contra.

Por qué es vital proteger tu número de Seguro Social

Si un estafador consigue tu número de Seguro Social (SSN), podría usarlo para pedir crédito, abrir cuentas bancarias, recibir reembolsos de impuestos e incluso conseguir un trabajo a tu nombre.

Por eso, es muy importante proteger tu SSN y estar atento a cualquier señal de que se está usando sin tu permiso.

El gobierno tiene una herramienta llamada Self Lock, que te permite bloquear tu SSN para que no se use en verificaciones de empleo.

Este servicio es gratuito y lo puedes activar en E-Verify, solo necesitas tener una cuenta en ese sistema.

También puedes llamar a la Administración del Seguro Social (SSA) al 1-800-772-1213 para pedir el bloqueo, aunque puede tomar algo de tiempo.

Cómo monitorear tus ingresos y beneficios

La SSA tiene una plataforma en línea llamada my Social Security, donde puedes ver tu historial de ingresos y beneficios.

Crear una cuenta es gratuito, y es una buena idea revisar tu información de vez en cuando para asegurarte de que todo esté correcto.

Si tu cuenta tiene más de tres años, necesitarás actualizar tu acceso usando Login.gov o ID.me para seguir usándola.

Señales de que alguien podría estar usando tu SSN

Existen varias señales que podrían alertarte sobre el uso indebido de tu SSN:

1. Cuentas o facturas inesperadas: si recibes notificaciones sobre cuentas que no abriste, podría ser una señal de que alguien más está usando tu SSN.

2. Formularios fiscales de empleadores desconocidos: si te llegan formularios como W-2 o 1099 de empresas en las que nunca trabajaste, podría ser que alguien ha usado tu SSN para conseguir un empleo.

3. Problemas con tu declaración de impuestos: si el IRS te notifica que ya se presentó una declaración de impuestos a tu nombre, es posible que alguien esté reclamando reembolsos que te corresponden.

4. Actividad desconocida en tu reporte crediticio: revisar tu reporte de crédito puede mostrarte si se han abierto cuentas que no solicitaste, lo cual podría indicar fraude.

5. Negación de beneficios gubernamentales: si te niegan beneficios a los que tienes derecho, como el Seguro Social por discapacidad o el Medicare, podría ser que alguien más esté reclamando esos beneficios.

Qué hacer si sospechas que han robado tu identidad

Si crees que tu SSN ha sido robado o usado de manera fraudulenta, es importante actuar sin demora.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) ofrece una guía detallada en IdentityTheft.gov, donde podrás completar un formulario y obtener un plan de acción personalizado.

Además, puedes informar al IRS sobre el robo de identidad y contactar a tu banco y proveedores de crédito para tomar medidas preventivas.

Proteger tu número de Seguro Social requiere estar siempre alerta y tomar medidas proactivas.

Aunque el robo de identidad puede tener consecuencias graves, el monitoreo constante y el uso de las herramientas disponibles pueden ayudarte a minimizar los riesgos.

