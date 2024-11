Denzel Washington se une al UCM a través de “Black Panther 3”

El afamado actor estadounidense Denzel Washington hará su debut en el cine de superhéroes al revelar que se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) a través de la tercera entrega de “Black Panther”.

Durante su más reciente entrevista para el programa Today de Australia, en el marco de la promoción de su cinta “Gladiator II”, el ganador del Oscar por “Training Day” habló sobre sus próximos proyectos, mencionando que formará parte del universo del país ficticio de Wakanda en un papel aún sin revelar.

Ryan Coogler está escribiendo un papel para mí en la próxima ‘Black Panther’” Denzel Washington – Actor

Dentro de su misma reevlación, el intérprete de 69 años mencionó que dará vida a Othello a los 70 años, además de esterilizar “Hannibal”, trabajar junto a Steve McQueen y retirarse, presuntamente, de la actuación: “No sé cuántas películas más voy a hacer. Probablemente no muchas. Quiero hacer cosas que no he hecho”.

Denzel Washington confirma la tercera película de “Black Panther”

Previo a la reciente declaración del intérprete de 69 años, la misma compañía de Disney no había hecho oficial la realización de una tercera parte de la historia de Black Panther. Sin embargo, y luego de lo comentado por Washington, no cabe duda que la siguiente cinta sobre el guardián de Wakanda se encuentra en proceso.

La primera cinta de “Black Panther” se convirtió, casi al instante, en una de las cintas más aclamadas y exitosas del ya establecido UCM gracias a sus más de $1,000 millones de dólares en taquilla así como la diversidad de nominaciones y premios que obtuvo en diversos galardones como el Oscar.

Tras el deceso del protagonista de la primera cinta, Chadwick Boseman, la secuela del rey T’Challa permaneció en vilo hasta que el estudio decidió que la actriz Letitia Wright, quien dio vida a la princesa Shuri en la primera película, se convertiría en la nueva Black Panther.

Aunado a la elección de la actriz inglesa, también se añadió al actor mexicano Tenoch Huerta, como el principal antagonista, a través del papel de Namor. Aunque no alcanzó las impresionantes cifras de su predecesora, “Black Panther: Wakanda Forever” logró superar los $800 millones de dólares en recaudación, demostrando que sigue existiendo gran interés en la franquicia.

Actualmente, y luego del estreno de la segunda parte de “Black Panther”, la franquicia contará con un nuevo producto a través la serie animada “Eyes of Wakanda”, la cual llegará a la plataforma de streaming de Disney+ en 2025.

