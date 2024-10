Marvel anuncia el lanzamiento de sus series para 2025: “Daredevil”, “Iron Heart” y más

Luego de los “descalabros” sufridos con series como “She Hulk”, “Secret Invasion”, “Ms. Marvel”, entre otras, durante los últimos años, todo parece indicar que Marvel ha decidido tomar “cartas en el asunto” al revelar sus proyectos para televisión durante el 2025, en donde destacan algunos de los héroes más queridos de la Casa de las Ideas.

A través de sus redes sociales oficiales, la “rama de los superhéroes” de Disney reveló los primeros adelantos de las 6 producciones que lanzará a través de la plataforma de streaming Disney+.

Sin embargo, y a comparación de años anteriores en donde Marvel “apostó” por series nuevas con una “perspectiva fresca”, como “She Hulk” y “Ms. Marvel”, en esta ocasión el estudio optará por traer de vuelta a algunos de sus personajes más seguidos, como Daredevil, así como darle continuidad a historias relacionadas con personajes establecidos como Spider-Man y Black Panther.

¿Cuáles son las series de Marvel para 2025?

En primera instancia, y para abrir el 2025, Marvel estrenará la serie animada “Yout Friendly Neighborhood Spider-Man”, la cual se sitúa en un universo alternativo del UCM en donde Peter Paker, Spider-Man, será ayudado por Norman Osborn durante su inicio como el “trepa muros”. La serie corre a cargo del Jeff Trammell y ya cuenta con una segunda temporada aprobada.

El 4 de marzo, y como platillo fuerte del año televisivo de Marvel, se estrenará la esperada anexión de Daredevil al UCM, luego de su breve aparición en la cinta “Spider-Man: No Way Home”, con la serie “Daredevil: Born Again”.

La producción contará con el regreso de Charlie Cox y Vincent D’Onofrio en sus papeles de Matt Murdock y The Kingpin. De igual manera, Jon Bernthal, quien dio vida a Frank Castle, mejor conocido como The Punisher, también se añadirá a la serie. La serie contará con 18 episodios, siendo la más producción para televisión más larga en la historia de Marvel.

El 24 de junio, y luego de hacer su debut en “Wakanda Forever”, se estrenará la serie de “Iron Heart”, la cual se centrará en el personaje de Dominique Thorne como Riri Williams, una genio de la ingeniería. Anthony Ramos, Alden Ehrenreich y Sasha Baron Cohen completan el elenco.

Tras dirigir las primeras dos cintas del “Black Panther”, Ryan Coogler volverá a Wakanda con la serie animada “Eyes of Wakanda” el próximo 6 de agosto. Esta contará la historia de los guerreros de este país ficticio para recuperar peligrosos artefactos hechos de vibranium.

Al igual que Daredevil, “Marvel Zombies” se convertirá en el otro “plato fuerte” para Marvel en 2025. La serie animada adaptará los cómics de Robert Kirkman y Sean Phillips en donde el universo de los superhéroes se ha visto afectado por un virus zombie. Esta verá la luz el día 25 de octubre.

Finalmente, y sin un día exacto de estreno, más que el mes de diciembre, llegará a la pantalla chica de Marvel el debut de un nuevo superhéroe: Wonder Man. La producción a cargo de Destin Daniel Cretton, director de “Shang-Chi”, contará la vida de Simon Williams, un superhéroe que debate su vida entre la actuación y ayudar a los inocentes. El actor Yahya Abdul-Mateen II dará vida al personaje.

