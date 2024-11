Jorge Sánchez elogió el cambio de mentalidad de la selección mexicana gracias a Javier Aguirre

El futbolista mexicano Jorge Sánchez aseguró que la llegada de Javier Aguirre a la dirección técnica de la selección mexicana ha sido fundamental para poder cambiarle la mentalidad a cada uno de los jugadores para poder dar lo mejor posible en cada una de las concentraciones que disputan; asimismo sostuvo el compromiso de cada una de las estrellas que forman parte del Tri para tener la mejor preparación posible de cara al Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Estas declaraciones las realizó el defensor de la Máquina de Cruz Azul durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde detalló la enorme diferencia que se ve actualmente dentro de la selección mexicana en comparación con los demás procesos en los que ha militado mientras defiende la camiseta de la selección nacional.

“Se habla mucho de la exigencia que te muestra y la jerarquía que tiene Rafa, que tienen todos los entrenadores, eso habla muy bien de ellos, queremos estar en los entrenamientos con la máxima atención, en los partidos queremos que nos salgan las cosas bien y acostumbrarnos a ganar, eso nos han dicho los entrenadores”, expresó.

“La mentalidad nos la están cambiando de esa manera, a nuestra casa nadie nos tiene que venir a ganar y a donde vayamos a otro lugar es ir a muerte sí o sí para conseguir los partidos o los puntos”, agregó Jorge Sánchez en sus declaraciones.

Jorge Sánchez también consideró que el partido que disputará México contra el combinado nacional de Honduras en la Concacaf Nations League es uno de esos encuentros en los que deben ganar como sea para poder demostrar el crecimiento del que habló en cada uno de los miembros de la plantilla tras la llegada del Vasco Aguirre.

“Sí claro, lo más importante siempre es ganar, a veces sea como sea, porque a veces es difícil mostrare buen futbol, el llegar a la portería con rivales de mucha jerarquía, acostumbrarnos a ganar es lo más importante, sea como sea y primeramente estar en los lugares donde toda la afición nos quiere ver”, resaltó.

“Sí, si alguien te dice que no es mentira, porque es difícil que te ataquen por todos lados, que te digan y te maten cuando no saben las situaciones que estás viviendo, dentro del plantel no se saben cosas, que a nosotros nos corresponde solo el jugar, tenemos que aprender de eso, me he desgastado muchas veces, pero tengo familia, gente que me da la fuerza para levantarme y seguir luchando, mientras tengas eso es lo más importante y lo más feliz para mí”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Paraguay presentó indumentaria diseñada para invidentes

–Álvaro Fidalgo lanza dura autocrítica contra el América que genera dudas a la afición

–Paunovic cuenta todos los detalles sobre el estado de salud de André-Pierre Gignac