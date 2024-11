Paunovic cuenta todos los detalles sobre el estado de salud de André-Pierre Gignac

Los Tigres de la UANL activaron sus alarmas sufrieron una dura baja este fin de semana luego de confirmarse la lesión del delantero francés André-Pierre Gignac durante el minuto 10 del partido ante la Máquina de Cruz Azul, por lo que se ha puesto en duda su participación en la Liguilla del torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

Ante este hecho el entrenador de los felinos, Veljko Paunovic, fue cuestionado sobre el estado de salud del francés y si estará disponible para los cuartos de final del balompié azteca; aunque es importante resaltar que todavía quedan varias semanas para que se de inicio a esta etapa de la competencia.

“Va a depender del diagnóstico que se le hará, es una lesión muscular y el dice que ha sentido un sobre estiramiento, pero habrá que hacer una imagen para estar más seguro de lo que tiene y eso determinará cuando lo podemos tener de vuelta”, expresó Paunovic a los medios de comunicación durante el fin de semana.

“Fue decepcionante, pero estoy contento por el grupo de jugadores que tengo, que no se cansan de pelear. Hoy fuimos unos auténticos tigres por la fuerza que mostramos y sabemos que estas situaciones nos harán más fuertes”, agregó el estratega serbio.

Tigres sufrió

El entrenador destacó que el equipo sufrió para poder generar ocasiones de gol sin la presencia de Gignac y esto se vio reflejado gracias al penal cobrado por Nico Ibáñez en la recta final del encuentro para poder tomar la delantera del compromiso, aunque la alegría rsultó corta gracias al empate de los celestes en los segundos finales del duelo.

“Para mí era un partido de Final… Lamentamos no llevarnos los tres puntos luego de un gran esfuerzo. Nuestro objetivo era obtener el segundo puesto para tener más ventaja y por eso es duro el resultado, porque se nos fue muy al final por errores que debemos corregir”, resaltó.

“En cuanto a nosotros los cambios que hicimos es debido al cambio del sistema, se dieron las cosas de que cumplimos los minutos (de la regla de menores con el Chicha Sánchez) y esto va más allá de no poder estar y poner al equipo, porque en la primera parte no nos estaba yendo bien, no puedo dejar al equipo sufriendo y tuvimos que cambiar sistema y ahora se calmaron las cosas en la segunda parte ajustando un poco más”, concluyó Paunovic.

Sigue leyendo:

–Gustavo Lema recuerda su etapa con las Águilas del América: “Era una telenovela”

–Por la punta del botin: El polémico offside que le cobró el VAR a Lewandowski

–Liguilla y Play-in de la Liga MX: Formato, partidos y clasificados hasta el momento