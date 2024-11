Gaby Spanic contó que se ha encontrado con villanos en la vida real

Gaby Spanic es un referente en el mundo de las telenovelas, y su regreso a “Secretos de Villanas” ha generado una gran expectación entre los fanáticos del género. Su habilidad para interpretar personajes complejos y su carisma innegable han hecho de ella una figura inolvidable en la televisión latinoamericana.

Gaby mencionó la importancia de tener una mentalidad positiva y aprender a gestionar las emociones, especialmente al tratar con personalidades fuertes y complejas, tanto en el set como en la vida real: “Hay muchas villanas, mi amor, que en el mundo vemos que no parten un plato, que son santas y detrás hacen… Mandan a quitar carreras, que son envidiosas, te mandan a vetar, hablan con ejecutivo para que no te den trabajo. Es fuerte, pero sucede. Esas son villanas. Y villanos, que tengo uno de la vida real que me juró, que me dijo que no iba a descansar hasta verme en la calle recogiendo limosnas. Ha sido un diablo, pero no ha podido porque yo soy una hija del Señor y no podrán”, comenzó diciendo a Hola! AMÉRICAS.

Su experiencia también le ha enseñado que hay situaciones en las que es fundamental mantener la calma y la asertividad, algo que ha aplicado no solo en su carrera, sino también en su vida personal. Con su icónica sonrisa y sabiduría adquirida a través de los años, Gaby Spanic continúa inspirando a muchos con su trayectoria y su estilo de vida.

“Yo sigo de pie, no tengo padrinitos, trabajo dignamente, soy como soy, vengo de muy abajo y no tengo nada que envidiarle a nadie, ni tampoco tengo un millonario al lado. O sea, mi proveedor y el que me mantiene viva es el de arriba, y él es el único que me define y el que realmente conoce mi corazón”, reveló.

El hecho de que haya encontrado paralelismos entre sus personajes y personas en la vida real resalta una verdad universal sobre la naturaleza humana: las villanías pueden manifestarse en diversas formas. De esta manera, Gaby no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre las relaciones y comportamientos que nos rodean. La combinación de su experiencia en el mundo del espectáculo y su filosofía personal seguramente enriquecerá esta nueva temporada de “Secretos de Villanas”, haciendo que no sea sólo un reality, sino una lección de vida para todos los que lo vean.

