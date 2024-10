¿Julián Gil podrá convivir con Matías?, Marjorie de Sousa contesta

Marjorie de Sousa estuvo como invitada en el programa de La Mesa Caliente de Telemundo en donde se abordó el tema de la paternidad de Julián Gil y la nula relación que éste sostiene con su hijo Matías. La estrella de la telenovela “El Conde Amor y Honor” vio una entrevista reciente del actor en donde éste elogiaba la educación de su hijo, porque lo ve feliz y saludable. Pero también admite que espera pronto poder reunirse con él.

Las conductoras del programa fueron directo a la pregunta de siempre, y es que todos quieren saber si hay alguna posibilidad de conciliar, para que Matías pueda conocer a su papá. La venezolana no intenta salir del paso mintiendo y es muy honesta al decir “tiempo al tiempo”.

Si bien es cierto la respuesta no es un terrible no, también es cierto que tampoco le brinda muchas esperanzas al público que apoya la causa de Julián.

La gente ha reaccionado al video de la entrevista, compartido en YouTube con mensajes como estos: “Esa arrogancia terminará con ella, es un ser humano con un corazón malo”, “Qué pena que en ella prime su amor a ella misma y después el de su hijo. Ojalá no lo tenga que lamentar. Los problemas de pareja no deben mezclarse con los hijos”, “Sea lo que sea no tiene justificación que ella no deje que Julian sea parte de la vida de su hijo”.

Este tema de cara al público siempre le ha generado más simpatía a Gil que a De Sousa. Sin embargo, la actriz y cantante siempre se ha mantenido en su decisión.

