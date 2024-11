La izquierda de Nueva York “no está centrada en la clase trabajadora”: al alcalde no le sorprendió triunfo de Trump

Una “agenda de extrema izquierda” del Partido Demócrata en Nueva York que “no representa a la clase trabajadora” llevó al avance de Donald Trump en la región, afirmó ayer el alcalde Eric Adams en su primera rueda de prensa semanal tras las elecciones presidenciales.

Adams, alcalde demócrata que estuvo previamente registrado como militante republicano, afirmó ayer que su propio partido tiene la culpa de haber perdido votos en la ciudad de Nueva York y sostuvo que su adopción de una “agenda de extrema izquierda” les está saliendo mal, destacó Daily News.

El alcalde, considerado un demócrata conservador que a menudo choca con miembros de su propio partido en Nueva York y Washington D.C., ofreció su análisis después de que le preguntaran en su sesión informativa semanal si estaba preocupado por los resultados de las elecciones del 5 de noviembre.

“No me sorprende. Esta agenda de extrema izquierda de la que he estado hablando durante mucho tiempo, donde no nos estamos centrando en la clase trabajadora…”, respondió Adams. “‘¿Cómo obtengo la MetroCard? ¿Cómo me aseguro de poder poner comida en la mesa? Son cuestiones reales, y por eso, cuando no se habla de esas cuestiones reales, no me sorprende que la gente diga: “Escucha, ya no estás hablando en mi nombre”.

Adams no dio más detalles sobre qué cuestiones específicas considera parte de un plan de extrema izquierda, pero ha dicho que apoyó a la vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones que Trump ganó cómodamente.

En los recientes comicios presidenciales la candidata Harris ganó en el estado Nueva York, pero logró menos votos que Joe Biden en 2020, mientras Trump y los republicanos avanzaron.

En particular en la ciudad de Nueva York Harris triunfó con 68% frente a 30% de los republicanos. Ese margen de 38 puntos es más estrecho que los 53 que Biden sacó en 2020. Trump tuvo este año un creciente apoyo en El Bronx y Queens, dos zonas de clase trabajadora en NYC.

El 26 de septiembre Adams se convirtió en el primer alcalde de NYC en ejercicio en ser acusado en una investigación federal. Tanto él como Trump -quien ha sido uno de los pocos que han salido en su defensa- han dicho que las acusaciones federales surgieron por haber cuestionado las políticas migratoria de Biden, un tema que según muchos analistas a la larga inclinó la balanza hacia el triunfo electoral republicano.

El inicio del juicio contra Adams ha sido fijado para el próximo 21 de abril de 2025 y él ha pedido que se adelante esa fecha, confiado en que será absuelto, al tiempo que su popularidad enfrenta mínimos históricos.

El caso contra Adams ha agravado la otra crisis institucional en el Ayuntamiento que había comenzado con redadas del FBI el 4 de septiembre a altos funcionarios y allegados, generando una cascada de renuncias y despidos.

Este mes la renuncia de su novia Tracey Collins, funcionaria del Departamento de Educación, ha sido la última de esas salidas, que ha incluido al Comisionado de NYPD Edward Cabán, el canciller escolar David Banks, los vicealcaldes Philip Banks y Sheena Wright, y el Comisionado de Salud, Dr. Ashwin Vasan, cada uno expresando su propia razón. Ninguno de ellos ha sido acusado de ningún delito.

La crisis migratoria ha marcado la gestión del alcalde Adams desde 2022, en medio de una batalla política nacional entre demócratas y republicanos.

La semana pasada, al conocerse la victoria electoral de Trump, Adams dijo que esperaba trabajar con el nuevo gobierno federal en buscar soluciones, pero sin respaldar las deportaciones, una promesa electoral de la agenda republicana. Y ayer lo volvió a ratificar.