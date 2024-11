Laura Bozzo salió en defensa de Ángela Aguilar

La elección de Ángela Aguilar como ‘Mujer del año 2024‘ por la revista Glamour ha desatado un intenso debate en redes sociales, evidenciando la polarización de opiniones en torno a su figura pública. Aunque el premio busca reconocer su talento y contribuciones a la música regional mexicana, muchos críticos han cuestionado la validez de este homenaje debido a su mediática relación con Christian Nodal, que ha estado llena de controversias.

Esta situación ha dado pie a una amplia discusión, generando reacciones tanto a favor como en contra de la artista. La discrepancia ha sido tan significativa que una solicitud en la plataforma change.org ha conseguido reunir más de medio millón de firmas para pedir la revocación del galardón. Por ello, Laura Bozzo no puso en duda en hablar sobre el tema.

“¿Cómo puede ser posible tanta envidia y maldad? Ella es un talento mexicano con una voz hermosa. En cuanto a su vida personal no conocemos muchas cosas, es una jovencita 20 años, se enamoró y aquí lo importante es que el papá (Nodal) no descuide a su bebé y sea parte de su vida“, fue el comentario que colgó en un post de ‘La Mesa Caliente’ a través de Instagram.

Además, la presentadora de origen peruano agregó que: “Déjenlos en paz, son el uno para el otro, se nota, aquí no hay intereses de por medio, acá hay amor verdadero. Y no digo más porque no quiero más líos. Bendiciones para ellos”.

Ante esta controversia, figuras públicas como Laura Bozzo han tomado la iniciativa de defender a Ángela Aguilar, resaltando el impacto positivo que ha tenido en la música y la cultura. Bozzo, quien se prepara para participar en la próxima edición de ‘La casa de los famosos’, se ha manifestado en las redes sociales en apoyo de la joven cantante, enfatizando la importancia de separar el ámbito personal del profesional en el contexto del reconocimiento recibido.

La situación sigue evolucionando, y muchos observan cómo se desarrollará esta polémica en los días y semanas venideros, especialmente con el ámbito mediático tan activo en torno a figuras del entretenimiento.

