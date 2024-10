Laura Bozzo dice qué pasará si se encuentra a Alfredo Adame en La Casa de los Famosos All Stars 

Laura Bozzo, presentadora peruana de televisión, dijo que no tiene problema con que Alfredo Adame entre a La Casa de los Famosos All Stars, pues aunque tuvieron fuertes diferencias en el pasado ella se enfocará en el juego.

Durante una entrevista con Jimena Gállego, para En Casa con Telemundo, la conductora de televisión afirmó: “La verdad, sinceramente, se originó el pleito por algo que yo no dije de él, se lo tomó personal y me hizo puré”.

En este sentido, agregó: “Sinceramente, no es una persona con la que pueda decirte que tendría una amistad, han pasado muchas cosas feas, pero pues, digamos que yo entro a la casa con una mentalidad diferente”.

Laura Bozzo en La Casa de los Famosos All Star

Luego, la abogada destacó que su principal motivo de participar en el reality es hacer un buen papel dentro del juego y por eso no se enfocará tanto en los participantes: “Yo no entro a la casa para ganarme a la gente de la casa, me vale la gente que esté en la casa, solo me importas tú: el público. Yo voy por la gente, entonces si está quien esté, a mi me vale. Yo voy a estar divirtiendo a la gente 24 por 24 y punto”.

Jimena Gállego le preguntó por otras figuras que posiblemente estarán en el show, como Niurka Marcos.

Ante la posibilidad de que coincida nuevamente en esta experiencia con la mujer escándalo, Laura Bozzo explicó: “Yo con Niurka tengo una relación tóxica, amor y odio, pero en el fondo sí nos queremos. Somos unas locas que nos reconocemos, esos animales raros que se reconocen”.

La peruana participó en la segunda temporada de La Casa de los Famosos y, aunque no ganó, sí fue una de las concursantes más virales, por su histrionismo, las peleas que tuvo y también las situaciones inesperadas que se convirtieron en memes en las redes sociales.

Ahora, la famosa está enfocada en el 2025 para vivir de nuevo inmensas emociones, pero junto con un nuevo grupo de participantes.

Sigue leyendo:

· Laura Bozzo promete que irá contra el transfeminicida que asesinó a Paola Buenrostro

· Laura Bozzo se une como conductora de ‘Venga La Alegría’ y le llueven opiniones en su contra

· Laura Bozzo promete hacerse un cambio de look para quitarse la “cara de momia”