Laura Bozzo revela el trauma que tiene desde su infancia 

Laura Bozzo, conductora de televisión, contó cuál es el trauma que tiene desde su infancia y eso ha hecho que durante años se someta a operaciones estéticas.

En una entrevista con Al Rojo Vivo, que transmite la cadena de televisión Telemundo, abrió su corazón y contó en profundidad lo que le ha tocado enfrentar con su imagen.

“Yo tenía un cuerpo muy distinto al de mis compañeras de colegio, yo soy pura pierna. Era un palito y cuando tú sabes que empezamos a crecer, viene la adolescencia y el busto va creciendo, nos comparábamos y a mí no me crecía, era muy plana, no tenía casi nada de busto”, afirmó.

Esta situación hizo que más adelante decidiera pasar por el quirófano para aumentar el tamaño de sus senos, ya que en ocasiones se sentía tan mal que hasta se ponía algodón para no sentirse mal.

Laura Bozzo dijo que fue cuando tuvo la menopausia que decidió hacerse esta cirugía. “En ese momento me sentía sexy porque uno cree por los estereotipos de la sociedad que tienes que ponerte acá o acá y en todos lados y la verdad es una idiotez, pero la verdad es que no eres tú”.

Con el paso del tiempo, a la peruana le detectaron cáncer de mama, le operaron y logró recuperarse. “Ahí dije yo se acabó esto de las prótesis, pero claro, yo tenía que esperar ciertos años sin tocarme nada, ya esperé siete años porque había tenido un hueco, por acá me quemaron todo. Nunca me hicieron quimio ni nada, simplemente fue una técnica nueva acá en México, que te queman por dentro, no estaba tan avanzado tan poco”, recordó acerca de ese momento.

Además contó que en Gran Hermano en España también vivió otro momento que la hizo tomar la decisión de quitarse los implantes, pues uno de sus senos estaba caído.

“Empecé a gritar por toda la casa, porque tú sabes que yo no me callo nada”, dijo.

En este sentido, agregó: “Ahí dije ya, vamos a sacar todo”.

Esta operación será meses antes de que entre a La Casa de los Famosos: All Star que será, según Laura Bozzo, su último reality.

Sigue leyendo:

· Laura Bozzo promete que irá contra el transfeminicida que asesinó a Paola Buenrostro

· Laura Bozzo se une como conductora de ‘Venga La Alegría’ y le llueven opiniones en su contra

· Laura Bozzo promete hacerse un cambio de look para quitarse la “cara de momia”