Marcus Ornellas se sincera sobre su éxito en México

Marcus Ornellas ha tenido un camino notable en su carrera como actor, y su interpretación de Diogo/Rodrigo en “El precio de amarte” añade una nueva dimensión a su repertorio. El personaje, que regresa a su tierra natal con la firme intención de hacer justicia por la muerte de sus padres, presenta un reto intenso que requiere no solo habilidades actorales, sino también una profunda conexión emocional con la historia y los traumas de su personaje.

El proceso de interpretar a alguien tan cargado de conflictos internos y motivaciones profundas no es sencillo, y Marcus ha mencionado que las primeras etapas de encarnar a Diogo/Rodrigo le presentaron desafíos. Sin embargo, a medida que avanzaron las grabaciones, su perspectiva cambió, y su balance ha sido muy positivo. Esto sugiere que, aunque el inicio fue complicado, la experiencia le ha permitido crecer y ofrecer una actuación convincente.

“Al principio andaba estresado en el buen sentido. Me considero workaholic igual que mi compañera Scarlet, entonces al principio estaba luchando para entender cómo iba a llenar yo esos espacios emocionales del personaje que trae una carga muy importante, un pasado muy duro”, dijo a People en Español.

Rememorando su llegada a México desde Brasil, es evidente que Marcus ha recorrido un largo camino desde aquellos días de incertidumbre y esperanza. Con cuatro telenovelas protagonizadas, su evolución como artista ha sido notable, y su trabajo en “Si nos dejan”, “Mujer de nadie” y “Eternamente amándonos” ha solidificado su reputación como uno de los galanes más apreciados de la pantalla.

“Cuando llegué no esperaba estar donde estoy, pero estoy donde quería estar. Llegó un momento en mi vida que tomé la decisión de dedicarme 100% a la actuación y lo visualicé, pero, ¿Qué crees? La realidad superó mi imaginación y realmente estoy viviendo un sueño. Estoy muy feliz y agradecido con Dios, con la vida, con la gente que me dijo que sí, pero también con la gente que me dijo que no”, agregó durante la entrevista.

Su primer contacto con el mundo de las telenovelas, en 2011 con “Dos hogares”, fue crucial. Tener a Carlos Ponce como padrino seguramente fue una fortaleza, destacando la importancia de las mentorías en el desarrollo de una carrera. En resumen, Marcus Ornellas ha demostrado ser un intérprete versátil y comprometido, capaz de enfrentar y enriquecer historias complejas como la de Diogo/Rodrigo, mientras se forja un lugar destacado en la industria del entretenimiento.

