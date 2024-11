Modelo de revista Vogue acusado de brutal homicidio en Nueva York

Dynus Saxon, exitoso modelo masculino de 20 años, fue arrestado como sospechoso de acuchillar fatalmente en el pecho a Kadeem Grant (35) en El Bronx.

El sospechoso ha aparecido en las revistas Vogue Italia y L’Officiel Baltic y campañas publicitarias para Levi’s posando en la playa y el paseo marítimo de Coney Island (NYC). En julio estuvo en la alfombra roja del estreno de la película “Deadpool & Wolverine”.

Ahora Saxon fue acusado de homicidio y posesión de armas, informó la policía de Nueva York. La policía que respondió a una llamada al 911 alrededor de las 2:23 p.m. del domingo encontró a Grant con una puñalada en el pecho dentro de un edificio en Grand Concourse cerca de Anthony J Griffin Place en Mott Haven.

Grant estaba apuñalado tirado en el sofá de un apartamento. La víctima también tenía cortes en las manos y los pies, dijo NYPD. Fue trasladado de urgencia al Hospital Lincoln, donde murió alrededor de las 3:00 p.m. del domingo.

“Ayer hablé con Dynus y no recuerda lo que pasó”, dijo el martes la madre del sospechoso al Daily News. “Él no sabe lo que pasó. Hay algo allí y tengo que averiguar. Dynus se protegerá a sí mismo, es un ser humano… Es joven. No sé en qué tipo de situación se metió”.

“Baila, se divierte en algunas circunstancias”, agregó la atribulada madre. “Pero, ya sabes, en realidad no es un agresor (…) Estaba pasando el rato con gente… Tiene amigos en todos lados. Es un modelo”.

En tanto, Christopher Grantm, padre de la víctima, viajó a Nueva York desde su casa en Florida para lidiar con la tragedia y dijo que su hijo vivía en Brooklyn y tenía una niña de 3 años. “Es triste que ella tenga que crecer sin un padre”. Agregó que su hijo estaba visitando a un amigo cuando fue asesinado.

No está claro el motivo del crimen ni el posible vínculo entre Saxon y Grant. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En general en la ciudad de Nueva York son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre más de 65 personas murieron por arma blanca en 2024, por encima de 54 a este mismo momento el año pasado. Eso deja un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

Hubo 4,493 casos de apuñalamientos en 2023 hasta principios de diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%.

Un reporte previo de NYPD alertó en agosto del año pasado que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019). Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.

Esta semana un hombre de 55 años murió apuñalado en un bar restaurante de lujo en Queens (NYC). El lunes Kerry Lewis fue arrestado como sospechoso de las brutales muertes a puñaladas de su novia y su padrastro anciano en Brooklyn (NYC). La semana pasada dos hombres fueron arrestados como sospechosos de acuchillar fatalmente a dos hermanos peruanos afuera de una fiesta en El Bronx.