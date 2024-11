¿Quién es Tulsi Gabbard? Elegida por Trump para ser directora de inteligencia nacional

Donald Trump continúa formando su gabinete para su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, y este miércoles postuló a la exdemócrata Tulsi Gabbard como directora de inteligencia nacional, quien le agradeció “la oportunidad de servir como miembro de su gabinete para defender la seguridad y la libertad del pueblo estadunidense“.

Tulsi Gabbard fue la primera hindú elegida para el Congreso, dejó el Partido Demócrata en 2022, y comenzó a dar su apoyo a Donald Trump. Gabbard asesoró a Trump en el debate contra Kamala Harris.

Representante de Hawái por 8 años

Gabbard, de 43 años, que es crítica del gobierno de Joe Biden, tiene poca experiencia para el cargo que es postulada, según algunos congresistas.

Tulsi Gabbard nació en Samoa Americana y desde que tenía dos años su familia se mudó a Hawái. De 2013 a 2021 ocupó el cargo de representante por el estado de Hawái en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Sirvió en una unidad médica de campo de la Guardia Nacional de Estados Unidos en una zona de combate en Irak desde 2004 hasta 2005 y más tarde fue una enviada especial de Kuwait. En 2019 anunció su campaña para las primarias demócratas para la presidencia en 2020, pero no lo logró.

Recibió una insignia médica de combate en 2005 por “participar en operaciones de combate bajo fuego hostil enemigo en apoyo de la Operación Libertad Iraquí III”, dijo la Guardia Nacional de Hawái

En 2022 abandonó a los demócratas

El 11 de octubre de 2022 abandonó el Partido Demócrata por diferencias con la línea política del partido. ​A partir de entonces apoyó posturas contrarias a su antiguo partido, y se convirtió en independiente.

Hizo campaña para varios republicanos de alto perfil, se convirtió en colaboradora de Fox News y comenzó un pódcast. Apoyó a Trump a partir de este año, y su apoyo rápidamente la hizo popular entre sus partidarios.

No ha ocupado ningún cargo gubernamental de alto nivel. Trabajó durante dos años en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

Gabbard está casada con el director de fotografía Abraham Williams. Publicó un libro titulado For Love of Country: Leave the Democrat Party Behind. En octubre anunció que se uniría al Partido Republicano.

La directora actual es Avril Haines, la primera mujer en ocupar este cargo, y varios puestos importantes de inteligencia y seguridad nacional.

Con información de AP

