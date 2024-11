Adamari López habla sobre el préstamo que le pidió a su tío para la compra de una casa

En un programa reciente de ‘Desiguales, Adamari López y sus compañeras tuvieron un debate sobre los préstamos de dinero y lo que significan para cada tipo de relación. La presentadora puertorriqueña aprovechó el momento para contar una historia personal.

La también actriz le contó a sus compañeras: “Yo le pedí una vez a mi tío prestado una muy buena cantidad de dinero porque no me había llegado un dinero que yo necesitaba para comprar una casa. Le pedí una buena cantidad de dinero y me lo prestó”.

No especifica durante la conversación si se trata de la misma casa en Miami, Florida, que ahora comparte con hija Alaïa, pero sin duda fue un préstamo muy importante para ella.

Hay que recordar que López comparte el programa con la Doctora Nancy, Amara La Negra, Migbelis Castellanos y Karina Banda. El objetivo de programa es conocer las opiniones y experiencias de cada una de ellas ante diferentes temas.

Ante la confesión hecha por López, todas se asombraron y quisieron saber más sobre el tema. Por eso la expareja de Luis Fonsi y Toni Costa explicó que no llegó a pagarle exactamente cuando había prometido hacerlo, pero sí lo hizo tiempo después.

“Se lo terminé de pagar, no en el tiempo que yo pensé que se lo iba a poder pagar, pero no me le desaparecí”, dijo. También comentó que al no poder pagarle en la fecha que había pensado inicialmente, decidió que le ofrecería otra propiedad en garantía para que su tío se sintiera seguro.

Todas las demás se emocionaron e incluso bromearon deseando un tío como el de Adamari López. Hay que recordar también que durante los últimos dos años López ha puesto especial atención en hacer cambios a su hogar, pues quiere que sea un lugar cómodo para ella y para su hija.

