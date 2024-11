Raúl Jiménez está a la caza de marca histórica de Chicharito Hernández

El delantero mexicano y estrella del Fulham de la Premier League de I

nglaterra, Raúl Jiménez, se ha convertido en uno de los atacantes aztecas más importantes de Europa gracias a su determinación y capacidad para definir en los momentos cumbre de cada uno de los partidos que disputan

Actualmente el artillero se encuentra a la caza de una histórica marca que posee Javier ‘Chicharito’ Hernández al mantenerse como el mexicano con la mayor cantidad de goles marcados en la liga de Inglaterra a lo largo de su carrera.

En total Jiménez acumula un total de 51 anotaciones (40 dentro del Wolverhampton y 11 con el Fulham) por lo que está a solo dos tantos de igualar los 53 goles conseguidos por Chicharito Hernández, quien terminó haciendo 37 goles defendiendo la camiseta del Manchester United y posteriormente 16 más con el West Ham.

“Sería un gran orgullo para mí (romper la marca de Chicharito), espero lo más pronto posible romper el récord para ayudar al equipo a escalar posiciones. Sería un gran orgullo convertirme en esa persona, en ese jugador con más goles en la Premier League, es el fruto de todo el trabajo de estos años en Inglaterra”, expresó.

Jiménez reconoció que resulta bastante complicado poder ganarse un puesto y posteriormente mantenerlo dentro del viejo continente debido al gran nivel del resto de jugadores que militan en Europa y que hace impulsar aún más los esfuerzos para poder tener el mejor rendimiento posible.

“Chingarle día a día, rifarse para estar aquí, no es nada fácil. Primero al principio me vine joven, dejando a la familia, mi primera experiencia viviendo solo, llegar a un equipo donde no tuve la continuidad que me hubiera gustado, nunca darme por vencido, seguir adelante, buscando otras opciones, con ofertas de otros lados”, destacó.

“Siempre he tenido muy claro cuáles son mis prioridades y objetivos, estoy contento por cada decisión que he tomado, sí es difícil por lo que uno vive, por lo que uno pasa pero afortunadamente he tomado grandes decisiones en mi carrera y creo que todas han sido para mi beneficio y quiero seguir así”, agregó.

