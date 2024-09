Lanzan el primer tráiler de la segunda temporada de “The Last Of Us”; ¿de qué tratará?

Luego de decenas de rumores, adelantos previos y filtraciones respecto a las grabaciones de su segunda temporada, “The Last of Us” lanzó, el pasado 26 de septiembre, el primer tráiler de su esperada secuela.

A través de sus diversos canales digitales, la empresa encargada de la producción, Max, compartió el primer adelanto de la continuación de la historia de Joel y Ellie, interpretados por los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes retoman sus papeles en esta nueva entrega,

En el mismo adelanto, que también revela el nuevo look del actor de origen chileno, también se muestra por primera vez a la serie de actores que se unen a la producción comandada por Craig Maizan y Neil Druckmann, destacando a las actrices Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Katherine O’Hara, quienes tendrán papeles de gran trascendencia en la trama.

¿De qué tratará la nueva temporada de The Last of Us?

A pesar de la incertidumbre respecto a la historia de la nueva temporada, la revelación de los nuevos personajes de esta entrega parece confirmar que la producción de Max continuará el camino trazado por la primera temporada, la cual se alinea a la historia original, proveniente del videojuego de Naugthy Dog, así como la añadidura de otros papeles y nuevas subtramas.

En primera instancia, y por primera vez, se reveló la primera imagen de la principal antagonista de la nueva temporada, Abby, quien será interpretada por la actriz Caitlyn Dever.

Debido a la naturaleza del personaje original, quien se convierte en el principal obstáculo de Joel y Ellie, la actuación de Dever podría convertirse en una de las más destacadas de toda la temporada.

From video game to TV, ‘THE LAST OF US’ Season 2’



Releasing in 2025 on HBO. pic.twitter.com/MB9hFsAV4H — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 26, 2024

De igual manera, y gracias a diversas fotografías filtradas en semanas anteriores, se difundió claramente el aspecto de la actriz Isabela Merced, quien dará vida a Dina, el interés amoroso de Ellie.

La actriz Katherine O’Hara, de quien se desconoce el papel que realizará, fue otra de las nuevas actrices reveladas en el tráiler, al igual que el nominado al Oscar Jeffrey Wright, quién también dará vida a un personaje no revelado hasta el momento.

Entre los actores que vuelven junto a Pascal y Ramsey se encuentran Gabriel Luna y Rutina Wesley, quienes volverán cómo Tommy y María.

Respecto al futuro de la serie, no se ha confirmado una tercera temporada. Sin embargo, el inminente éxito de la segunda entrega, podría confirmar en los siguientes meses una nueva historia dentro de este mundo apocalíptico.

La nueva temporada de The Last of Us llegará a la plataforma de Max en 2025 aún sin una fecha exacta por revelar.

