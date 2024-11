Óscar Duarte quiere enfrentarse contra Devin Haney y apuesta a noquearlo

El boxeador mexicano Óscar Duarte manifestó su deseo de poder llegar a un acuerdo en los próximos meses para poder enfrentarse contra el estadounidense Devin Haney y así poder derrotarlo; incluso afirmó que tiene todas las herramientas para poder noquearlo en caso de estar ambos en el cuadrilátero.

Estas declaraciones las realizó el pugilista durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo, donde detalló que entre los planes para sus próximos enfrentamientos se encuentran la revancha contra Ryan García hasta disputar el título del mundo y también luchar contra Haney.

“Totalmente me gustaría la revancha contra Ryan y también pelear con Devin Haney. De hecho sería una pelea que me gustaría primero, tenerla contra Haney y después contra Ryan”, resaltó el peleador azteca en sus declaraciones.

Óscar sostuvo que si se llega a realiza este combate en algún punto de su carrera tiene todas las posibilidades para derrotar al pugilista estadounidense por la vía rápida al asegurar que sabe muy bien cómo es su estilo de combate; al mismo tiempo detalló que Haney se vio bastante vulnerable ante los golpes de Ryan García en su combate disputado el pasado mes de abril.

“Nunca me gusta decir de que ‘ah, lo voy a noquear’, pero pues mi estilo, la pegada la tengo y mi estilo es estilo mexicano. Entonces soy un peleador muy peligroso que totalmente creo que lo puedo noquear, con certeza te lo digo que sí”, aseguró Duarte.

Óscar Duarte también se refirió a las declaraciones que dio Óscar de la Hoya con respecto a poder verlo en una cartelera 5 vs 5 para los próximos meses; a pesar de esto Eddie Hearn sostuvo que Haney no es parte de su promotora, por lo que esto no era posible.

“Obviamente todavía no hay nada sobre la mesa, pero son los planes y yo pienso que se pueda lograr esa pelea. Es lo que la gente quiere ver, peleas del más alto nivel y yo aquí estoy listo para el que sea”, concluyó

