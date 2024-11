Adamari López y Toni Costa conmueven con publicación con Alaïa

Adamari López, presentadora puertorriqueña de televisión, compartió un momento especial junto a Alaïa y Toni Costa, demostrando que pese a que están separados, están cumpliendo con su rol de padres.

En la publicación, se vio a la familia tener este bello momento y además acompañaron el material con el siguiente mensaje: “¡Alaïa y su piano! No hay distancia que valga cuando se trata de acompañar a nuestra princesa en cada momento especial! Qué feliz nos hace verte crecer y evolucionar, este recital de piano te salió hermoso como todo lo que haces”.

En el mensaje, además le dijeron a la niña que la apoyarán en todo lo que haga: “Mamá y papá siempre estarán aquí para acompañarte y apoyarte en cada paso que des, te amamos Alaïa”.

Los comentarios de los usuarios no faltaron y en su mayoría fueron para celebrar la forma en la que Adamari López y Toni Costa llevan su relación a favor de su niña: “Wao que lindo se ven ellos siempre acompañan a su princesa en todos! Sería bien bonito que volvieran hacer una familia”, “Veo a Toni Costa y Adamari López tomados de la mano viendo a su niña y solo me viene a la mente si se dieran una segunda oportunidad. Esta familia me encanta tanto”.

Otros mensajes que dejaron fueron: “Bella familia y Alaïa puro talento, que Dios la bendiga para que todos sus sueños se le cumplan, y muchas felicidades a sus padres por enseñarles a ser feliz e independiente a su hija, Dios los siga bendiciendo”.

La relación entre Adamari López y Toni Costa empezó en el 2011 en el show Mira Quién Baila. Luego de dos años de amorío, anunciaron su compromiso en 2013.

En el 2015, se consolida más su amor con el nacimiento de Alaïa.

Pese a que fueron una mediática pareja, en el 2021 anunciaron su separación, algo bastante sorpresivo, debido a todo el amor que mostraron en su historia.

Sigue leyendo:

· ¿Qué quiere ser Alaïa, la hija de Adamari López, cuando sea grande?

· Adamari López conmovida por las inundaciones en Valencia, España

· Adamari López dice si sería capaz de mantener a una pareja