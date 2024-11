Hispano con 8 arrestos y problemas mentales apuñala a tres personas en Manhattan

Un llamado urgente a revisar normativas de justicia penal emitidas por el Estado, y normas para lidiar con enfermos mentales, hizo este lunes el alcalde, Eric Adams, luego de que autoridades reportaran el arresto de un sujeto con problemas mentales, quien en horas de la mañana apuñaló de manera indiscriminada a dos hombres, que no sobrevivieron al ataque y a una mujer, que está luchando por su vida. Los hechos, que al parecer fueron de manera aleatoria, ocurrieron en Manhattan entre las 8:22 y las 11:00 de la mañana.

“Tenemos a tres neoyorquinos inocentes que fueron víctimas de un ataque terrible. Dos perdieron la vida y una está luchando por su vida. Es un claro ejemplo de cómo el sistema de justicia penal y el sistema de salud mental siguen fallándole a los neoyorquinos”, aseguró el mandatario local.

“Tres neoyorquinos en medio de ataques no provocados, que nos dejan buscando respuestas sobre cómo pudo suceder algo así (…) ahora es preliminar, pero fue sentenciado hace unos meses (el atacante) y hay algunas preguntas reales que debemos analizar sobre por qué estaba en la calle, y tiene algunos problemas graves de salud mental que deberían haber sido examinados”, dijo Adams. “Eso es lo que estamos analizando como parte de la investigación”.

Jefe Joseph Kenny, jefe de detectives del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, aseguró que el primer ataque ocurrió frente al 444 West de la calle 19, donde un trabajador de construcción hispano, de 36 años, fue la primera víctima mortal, tras haber sido acuchillado en el abdomen. Aproximadamente dos horas después, en el 500 East de la calle 30 con East River, junto al Old Water Club, un hombre, asiático, de 68 años, que estaba pescando se convirtió en la segunda víctima, tras recibir múltiples puñaladas.

“Nuestro tercer y último ataque ocurre a las 10:55 en la calle 42 y la avenida Primera, justo al lado de la ONU. La víctima es descrita como una mujer, negra, de 36 años. Fue apuñalada varias veces en todo el cuerpo. Fue llevada al Centro Médico Cornell, donde actualmente se encuentra en estado crítico”, dijo el oficial, quien reveló que el sospechoso, quien llevaba cuchillos de cocina, fue detenido por la policía

“Este hombre fue detenido por la Patrulla del comando 17. Se encontraron dos cuchillos de cocina grandes que están cubiertos de sangre. Su ropa también está cubierta de sangre. Esta persona de interés fue llevada de regreso a la Estación del comando 10 para ser procesada”, dijo el jefe del NYPD, quien no reveló las identidades del detenido ni de las víctimas. “Es un hombre, hispano, de 51 años. Parece no tener domicilio. Tiene ocho arrestos previos, el último fue por un hurto mayor, en octubre de este año”.

Las autoridades neoyorquinas aseguraron que no están buscando a ningún otro sospechoso de los ataques y tras advertir que la investigación seguirá desarrollándose, manifestaron que gracias a la pronta acción de la policía tras recibir informes de un taxista que presenció el tercer ataque, se evitaron más muertes.

El Comisionado de Policía Interino, Thomas Donlon, manifestó que “esta violencia sin sentido nunca debería ocurrir”, y recalcó que el NYPD continuará con un “enfoque proactivo en la vigilancia”, de manera “reactiva, pero también proactiva”.

Datos