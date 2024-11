Palmeiras rechaza posible llegada de Neymar: “Esto no es un departamento médico”

“Esto no es un departamento médico”. Así de contundente se mostró la presidenta de Palmeiras, Leila Pereira, para descartar cualquier posibilidad de que Neymar fiche por su club.

En la misma línea se mostró el máximo dirigente de Botafogo, Durcesio Mello, para rechazar la posible contratación del actual delantero de Al Hilal: “Arruinó su carrera”.

Botafogo es finalista de la Copa Libertadores y actual líder del Brasileirão, con cinco puntos más que Palmeiras a falta de cinco jornadas para el final del campeonato.

Neymar tiene contrato con Al Hilal hasta junio de 2025 y ya se ha especulado con su posible regreso a Santos, que ha logrado el ascenso a la Serie A brasileña, e incluso con su marcha a Inter Miami para reunirse con Leo Messi y Luis Suárez.

“No se admite que un refuerzo no esté apto para jugar de manera inmediata. Cuido a mis deportistas y las decisiones también se toman en base a la edad y el tiempo de contrato. Son premisas que instauré cuando asumí el cargo”, declaró Leila Pereira en UOL.

La presidenta de Palmeiras mostró su convencimiento de que Neymar regresará a Santos: “Se va a Santos, así que no hay ningún problema. En realidad, no sé, pero pregunten ahí. Aquí no vendrá”.

Durcesio Mello, presidente de Botafogo, tampoco quiere saber nada de una posible vinculación de Neymar con su club y así lo dejó claro en una entrevista con Resenha Alvinegra: “Dios no lo quiera. Neymar es uno de los mejores jugadores que he visto, está al nivel de Messi y es mucho mejor que Cristiano Ronaldo, pero arruinó su carrera, que culminó con esta lesión durante un año y pico. Y ahora se ha vuelto a lesionar”.

Neymar está lesionado

Neymar en su segunda aparición después de estar algo más de un año de baja volvió a lesionarse.

El brasileño apenas pudo disputar media hora en el segundo tiempo antes de que un problema en el muslo derecho le obligara a dejar el campo antes de terminar el partido. Saltó al campo en el minuto 58 y fue sustituido en el 87.

Tras el choque el delantero trató de tranquilizar a sus fans a través de las redes sociales, aunque lo cierto es que hasta que se realicen las pruebas pertinentes no se sabrá el alcance de la lesión: “Sentí como si fuera un calambre, pero muy fuerte. Me haré pruebas y espero que no sea nada grave. Es normal, después de un año, que esto pase. Los médicos ya me habían avisado. Por eso tengo que tener cuidado y tener más minutos para jugar”, escribió Neymar.

Neymar está en un momento determinante en esta etapa de su carrera, donde el riesgo de despeñarse cuesta abajo está tan presente como la posibilidad de un resurgimiento fugaz que ilumine el tramo final de su trayectoria.

En Al Hilal tiene un ecosistema propicio para recuperar sus buenas sensaciones. El club pone a su alcance unos medios de primer nivel y está rodeado de un puñado de jugadores que sin los generosos contratos que ofrece el campeonato saudí seguirían luciendo su fútbol en Europa.

Seguir leyendo:

Polémica en Colombia: Policía retuvo a entrenador mexicano tras eufórica celebración

Alexis Vega asegura que México debe tener “el partido perfecto” ante Honduras

Presidente de la Federación de Fútbol de Honduras exige disculpa a Javier Aguirre por “gestos obscenos”