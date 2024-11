Alexis Vega asegura que México debe tener “el partido perfecto” ante Honduras

El delantero de la selección mexicana y estrella de las Águilas del Club América, Alexis Vega, se mostró enfocado en poder darle la vuelta a la derrota 2-0 que sufrieron hace unos días ante la selección de Honduras en el partido correspondiente al Final Four de la Concacaf Nations League.

En entrevista para TUDN el artillero consideró que el cuadro centroamericano no fue mejor en el terreno de juego de ese partido de ida y por tal motivo tienen el firme objetivo de poder conseguir una contundente victoria para poder lograr la clasificación a la siguiente etapa, aunque reconoce que es una tarea complicada.

“Salir concentrados desde el primer minuto, buscar el partido, no dejarnos llevar por los golpes, no estar perdiendo tiempo por una falta o por reclamarle al árbitro. Eso no va a ayudarnos muchísimo. Hacer el juego más perfecto posible. Dentro de los primeros 20 minutos tratar de hacer el primer gol y si se puede, dos en el primer tiempo sería lo perfecto”, expresó.

Con respecto con el rendimiento de la selección mexicana en su camino para el Mundial de 2026 bajo las órdenes de Javier Aguirre; Alexis Vega sostuvo que el equipo ha visto un claro crecimiento y se mostró confiado de poder mejorar lo registrado durante el Mundial de Qatar 2022 en los que fueron eliminados en fase de grupos.

“Siempre vamos a querer ser mejores de los partidos que hemos hecho, no nos quedamos con el partido que pasó. Nos venimos muy molestos por el partido que fue, Honduras tampoco fue muy superiores a nosotros, las dos que tuvo las concretó y eso fue lo que nos marcó en el partido“, agregó el delantero en sus declaraciones.

Para finalizar, el jugador de los Diablos Rojos del Toluca sostuvo que todos los miembros de la plantilla tienen un poco de culpa por la derrota que sufrieron ante Honduras en San Pedro Sula, por lo que Aguirre no debe ser el único afectado por este resultado.

“Es igual que la del técnico, nosotros somos los responsables, los que jugamos, los que tratamos de siempre dar una buena versión. Es mucha responsabilidad de nosotros, pero estamos tranquilos. Él nos dio mucha tranquilidad después del juego. En el grupo platicamos de lo que había pasado y todos estamos en la misma sintonía que vamos a hacer un gran partido, un partido perfecto y que vamos a lograrlo como hace un año”, concluyó.

