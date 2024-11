4 muertos apuñalados en pocas horas a plena luz del día: cadena de horror en Nueva York

Néstor Padilla, hombre de 48 años, murió la mañana de ayer en El Bronx, siendo la 4ta víctima fatal apuñalada en pocas horas en la ciudad de Nueva York.

La policía respondió a una llamada al 911 sobre un asalto alrededor de las 11:42 a.m. del lunes y descubrió a Padilla con heridas de arma blanca en el pecho frente a un edificio en la intersección de Marion Ave. y E 194th St.

Los médicos transportaron a Padilla al St. Barnabas Hospital, pero no pudieron salvarlo. La víctima vivía a unas dos millas de donde fue atacado. No se supo de inmediato qué desencadenó el asalto mortal, acotó Daily News. No hubo arrestos inmediatos mientras la policía continuaba la investigación. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Ese crimen sucedió menos de una hora después de que un hispano con aparentes problemas mentales matara a 3 personas ayer en Manhattan, dos hombres y una mujer, entre las 8:22 y las 11:00 a.m.

El sospechoso de 51 años, identificado como Ramón Rivera, fue acusado de tres cargos de homicidio como asesino en serie luego de ser puesto bajo custodia policial ayer, informó ABC News.

“Tenemos a tres neoyorquinos inocentes que fueron víctimas de un ataque terrible (…) Es un claro ejemplo de cómo el sistema de justicia penal y el sistema de salud mental siguen fallándole a los neoyorquinos”, comentó el alcalde Eric Adams.

Rivera, residente de un refugio, “Tiene ocho arrestos previos, el último por un hurto mayor, en octubre de este año”, destacó Joseph Kenny, jefe de detectives del Departamento de Policía de la Ciudad (NYPD).

Su primera víctima de ayer fue otro hispano, identificado como Ángel Lata Landi, trabajador de la construcción de 36 años atacado en 444 West 19th St. Le siguió un hombre no identificado de 67 años en 500 East 30th St y finalmente una mujer de 36 años apuñalada cerca de la sede de las Naciones Unidas (ONU) en East 42nd St y First Av. Los tres murieron tras ser trasladados a hospitales.

En general en la ciudad de Nueva York son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre más de 65 personas murieron por arma blanca en 2024, por encima de 54 a este mismo momento el año pasado. Eso deja un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

Hubo 4,493 casos de apuñalamientos en 2023 hasta principios de diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%.

Un reporte previo de NYPD alertó en agosto del año pasado que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019). Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.

El viernes Alfred Soto (46) murió apuñalado mientras protegía a la hija adolescente de una amiga cuando un grupo de hombres irrumpió en su edificio de apartamentos en el Upper West Side de Manhattan (NYC).