Fue a la tienda y le pidió a su Tesla que lo pasara a buscar: experimento viral

La experiencia de conducción de Tesla, a través de su sistema Actually Smart Summon (ASS), permitió a un usuario de la marca “disfrutar” de un plácido viaje de regreso a casa, tras haber realizado una serie de compras en el supermercado, sin la necesidad de poner las manos sobre el volante en ningún momento y “llamando”, incluso, a su vehículo para que lo recogiera.

A través del canal de YouTube Whole Mars Catalog, un usuario mostró cada segundo de su “vuelta” a su hogar a través de su vehículo Tesla.

En el video, se puede ver, primeramente, como el usuario, apenas unos segundos después de pagar sus compras y salir del sitio, le “pide” a su coche Tesla iniciar con las maniobras para salir del estacionamiento y pasar por él frente a la tienda.

Una verdadera experiencia de manejo

Dentro del mismo material, el usuario, tras “llamar” a su vehículo, se para frente a la entrada de la tienda y espera, no más de tres minutos, a que su Tesla lo recoja.

Previo a esto, y gracias a una cámara fijada dentro del coche, se puede ver como el sistema ASS activa sus funciones para salir de su lugar de aparcamiento, esperar a que otros coches salgan o entren y conducir de manera pausada y segura hacia su destino.

Durante todo este período, el usuario vigila desde su celular los movimientos de su vehículo Tesla mientras espera.

Finalmente, y tras un poco más de 2 minutos, el dueño del coche sube a su auto y emprende su camino de regreso, el cual, gracias al video, se desarrolla de manera tranquila y sin ningún tipo de inconvenientes.

Tras un poco menos de 20 minutos de viaje, se puede apreciar como el vehículo se estaciona de manera autónoma frente a la residencia del usuario y se finaliza el traslado.

¿Qué es la ASS de Tesla?

El desarrollo de Actually Smart Summon (ASS) de Tesla, una de las herramientas y particularidades más importantes de la marca, utiliza una potente Inteligencia Artificial, además de la propia visión de la compañía, para combinar diversas tecnologías como cámaras, sensores y algoritmos avanzados para guiar automáticamente al coche hacia su destino trazado.

La función, la cual puede ser activada a través de la misma aplicación de Tesla, brinda datos en tiempo real para que el vehículo pueda trazar un camino seguro en su entorno.

También cuenta con la opción Come To Me, aplicada por el usuario mediante un botón desde su celular, para que el vehículo vaya hacia su propietario.

