La reacción de Lili Estefan al conocer la Tesla Cybertruck

Lili Estefan tuvo la oportunidad de conocer la Tesla Cybertruck y su reacción ha sido bastante cómica, pues no era lo que ella esperaba.

En la cuenta en Instagram del programa El Gordo y la Flaca, el cual conduce junto a Raúl de Molina, se le vio con un vestido verde mientras se acercaba al famoso vehículo. La escena ocurría mientras llovía.

Cuando vio a detalle este auto, no dudó en dar sus comentarios entre risas, pues le sorprendió bastante cómo es: “Parece que se me está mojando la camioneta de Tesla. Yo pensé que esto era una cosa elegante, pero eso no es una camioneta. Esto parece un latón de basura, pensé que era una cosa aerodinámica, así tipo mi cabeza, aerodinámica”.

Le comentaron cómo es la maletera e intentó guardarse en este lugar, pero no lo logró debido al espacio reducido.

“Ay, Elon Musk”, dijo al final del material, que ha tenido varios comentarios por parte de los usuarios.

¿Cómo es la Tesla Cybertruck 2024?

Una de las cosas más llamativas que tiene esta invención es la estética, pues se distingue bastante de una camioneta convencional.

Cuando ves este carro, da una sensación futurista, por los elementos de metal, luces y simpleza que usaron para hacerla.

En la página de Tesla hablan de varias bondades que tiene este vehículo. “Un exoesqueleto de acero inoxidable ultraduro ayuda a reducir las abolladuras, los daños y la corrosión a largo plazo. Las reparaciones son sencillas y rápidas”, comentan.

Además de esto, destacan las características de seguridad que tiene: “El vidrio blindado puede resistir el impacto de una pelota de béisbol a 112 km/h o granizo de clase 4. El vidrio acústico ayuda a que la cabina sea tan silenciosa como el espacio exterior”.

