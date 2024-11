Javier Aguirre asegura que no cometerán fallas ante Honduras

El director técnico de la selección de México, Javier ‘Vasco’ Aguirre, se mostró enfocado en poder alcanzar una contundente victoria en el partido de vuelta de la Concacaf Nations League ante el combinado nacional de Honduras para poder darle vuelta al negativo resultado 2-0 que sufrieron en el país centroamericano por el duelo correspondiente a la ida de los cuartos de final.

En declaraciones ofrecidas durante la conferencia de prensa sostuvo que el principal objetivo de toda la plantilla es el de no cometer errores para evitar así ser víctimas del ataque hondureño para que no puedan marcar goles y que sea más difícil poder darle vuelta al marcador global.

“No cometer errores, cometimos un par que nos condenaron, partido igualado, cuidar los detalles, en eso estamos siendo muy escrupulosos. A veces nos da la impresión que les da lo mismo tirar un centro que encarar, tirar a gol que una pared, defender en zona que al hombre, nos da la sensación que nos falta esa interpretación del juego de los jugadores, intentaré de conseguir a lo mejores en esto, en eso nos hemos detenidos en cuidar los detalles como los de Honduras”, expresó.

El Vasco Aguirre aseguró que todavía no tiene a nadie definido como titular para este partido al afirmar que sigue realizando las pruebas necesarias para tener un equipo sólido con el que pueda tener los mejores resultados posibles para el Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá; esto luego de ser cuestionado sobre la presencia de Guillermo Ochoa o Luis Malagón.

“Hoy por hoy no hay dueño, todos esos partidos son enfocados para elegir 23 jugadores al Mundial, si vamos o no a Final Four o Copa Oro, todos los partidos tienen la mira y los rendimientos para el Mundial, no hay dueños de ninguna índole, no sé quien ha jugado más o menos, no me fijo en los momentos en sus clubes, más el cómo verlos en situaciones complicadas, desfavorables, el cómo están, son filtros para la justa magna que es el Mundial”, resaltó.

Para finalizar, el entrenador de la selección mexicana aseguró que están haciendo todo lo posible para lograr el pase a la siguiente ronda del Final Four de la Concacaf Nations League y destacó que eso sería un duro golpe para el equipo y en especial para la afición que sigue exigiendo resultados positivos.

“Nos estamos jugando el pase a un torneo, es atractivo estar ahí, sí sería algo duro de asimilar el quedar fuera, pero de momento no estamos pensando en ello, estamos pensando en calificar, hacer un buen partido, darle vuelta y en eso nos estamos enfocando”, concluyó el Vasco Aguirre.

