Ricardo La Volpe aplaude el trabajo de Martín Anselmi y ataca a los otros DT extranjeros

El histórico entrenador de fútbol y ahora analista, Ricardo La Volpe, decidió aumentar la polémica con respecto a la gran cantidad de entrenadores extranjeros que hacen vida dentro de la Liga MX al considerar que ellos han terminado afectando el rendimiento de los jugadores a darles un mecanismo diferente de juego al que se había implementado por muchos años dentro del país.

Durante unas declaraciones ofrecidas para su podcast Lavolpismo, el estratega detalló que la única figura extranjera que aplaude por su trabajo es Martín Anselmi, a quien consideró como un hombre que realmente “vino a trabajar” y no a “vender humo” como lo han hecho otros entrenadores.

En sus palabras también mostró su enojo por la incapacidad de los dueños de los equipos de la Liga MX en armar proyectos bajo la dirección de entrenadores mexicanos; al contrario han optado por tener a técnicos de otros países como Argentina, Brasil, entre otros.

“Me queda claro que (los directivos) están tapando tanto a los mexicanos, ¿los técnicos dónde están?, los grandes jugadores no están (dirigiendo); por ejemplo, América, Chivas, Monterrey o Cruz Azul no me digas que no pueden formar”, expresó cuando conversaba con Ramón Ramírez.

“Hay un error de los dirigentes que están trayendo los de afuera, que son todos son vendehumo, desde afuera. Si me dices Anselmi lo felicito, pero los demás son vendehumo”, agregó el estratega en sus declaraciones.

La Volpe también sostuvo que es importante construir ideas ganadores desde las bases de los equipos para poder aumentar las cualidades físicas y deportivas de cada uno de los jugadores; ante esto tomó como ejemplo a los Pumas de la UNAM, equipo en el que los técnicos tenían procesos que aseguraban su continuidad.

“No enseñan, no hay gente como Meza, Lapuente o Mejía Barón. ¿Por qué Pumas era Pumas? Porque era una pirámide de abajo hacia arriba en la que todos trabajaban igual. ¿Por qué no copian las cosas cuando son buenas? No ponen gente de experiencia, que aguantar a los jugadores. Vengan y vamos a hacer una reunión con el técnico de las sub 15, 20, 23 y yo soy el que manda. Vamos a empezar”, concluyó Ricardo La Volpe.

Sigue leyendo:

–Ricardo La Volpe lanza dura crítica contra el Tri: “No juegan con presión”

–Policía de Honduras busca al agresor de Javier Aguirre

–Piden a hinchas mexicanos no actuar con violencia en el México vs. Honduras