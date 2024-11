Nueva York relaja límite de 60 días para familias migrantes en refugios tras críticas por interrupciones escolares

Nueva York está relajando parte de su propia política municipal de desalojar a las familias migrantes con niños cada 60 días de los refugios de emergencia donde residen.

Según una nueva norma revelada el lunes, las familias con niños en edad escolar -del jardín de infantes hasta el 6to grado- que ya se han visto obligadas a abandonar su vivienda temporal una vez pueden recibir una extensión en los mismos refugios. La política entra en vigencia de inmediato, destacó Daily News.

“Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que nuestro sistema de refugios cumpla su propósito como un lugar de aterrizaje suave para los recién llegados, no su lugar de aterrizaje final”, dijo el alcalde Eric Adams en un comunicado.

Los funcionarios del gobierno municipal admitieron que la flexibilización de la política facilitará que los alumnos permanezcan en las mismas escuelas, al tiempo que le ahorrará a la ciudad “cientos de miles” de dólares que se gastan en el transporte en autobús de los niños de regreso a los programas en los que se inscribieron cuando llegaron a Nueva York.

El alcalde destacó además que el censo de refugios de la ciudad ha estado disminuyendo durante 19 semanas consecutivas, citando ese hecho como prueba de que “nuestros esfuerzos están funcionando”. “Las nuevas políticas que estamos implementando hoy se basarán en nuestros éxitos, ahorrarán millones a los contribuyentes y ayudarán a que aún más migrantes den sus próximos pasos hacia el cumplimiento de su sueño americano”, continuó.

Los cambios de ayer se producen unos meses después de que la alcaldía expandiera significativamente los límites de estadía para incluir refugios bajo el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS).

Uno de cada ocho alumnos de escuelas públicas de NYC enfrentó falta de vivienda entre 2023-24, advirtió ayer un informe de la organización Advocates for Children of New York (AFC). Según la ley federal, el sistema de escuelas públicas debe pagar el transporte de ida y vuelta a la escuela de los niños sin hogar, incluidos los estudiantes migrantes que se alojan en los refugios de emergencia.

Adams introdujo por primera vez la política de 60 días hace más de un año, cuando una afluencia de migrantes, muchos de ellos procedentes de la frontera sur, tensó el sistema de refugios de la ciudad. Desde que entró en vigor a principios del nuevo año, los defensores, los proveedores de refugios, los educadores y muchos funcionarios electos han criticado la política por ser contraproducente para las familias que intentan establecerse en Nueva York.

Según el comunicado de prensa, en el año transcurrido desde que se introdujeron los límites, 42% más familias con niños en centros de ayuda humanitaria abandonaron el sistema de refugios de la ciudad cada semana. La menor presión sobre el sistema de refugios ha permitido a la ciudad cerrar o programar el cierre de varios albergues, incluido un refugio de tiendas de campaña en Randall’s Island para adultos.

La crisis migratoria ha marcado la gestión del alcalde Adams desde 2022, en medio de una batalla política nacional entre demócratas y republicanos. Este mes, al conocerse la victoria electoral de Donald Trump, Adams dijo que esperaba trabajar con el nuevo gobierno federal en buscar soluciones, pero sin respaldar las deportaciones, una promesa electoral de la agenda vencedora. Y la semana pasada lo volvió a ratificar.