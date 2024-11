Cara Delevingne decidió vender su casa destruida tras incendio

En marzo de este año se informó que la mansión de Cara Delevingne en Studio City, California, quedó destrozada tras un incendio en la propiedad. Por suerte, la actriz y modelo no estaba en la casa, pero igualmente sufrió por el estado en que quedó la vivienda.

Esta mansión había sido comprada por la británica en 2019 y pagó $7 millones de dólares por el lugar. Ahora se ha informado que decidió venderla a través de un acuerdo fuera del mercado de bienes raíces por $4.6 millones de dólares.

Esta información fue difundida por ‘New York Post’. Lo que más llama la atención es que se vendió por mucho menos de lo que la actriz invirtió inicialmente, pero es entendible porque el lugar seguía en muy mal estado.

La joven de 32 años no quiso invertir más dinero en reconstruir toda la propiedad, incluso durante una entrevista llegó a decir que aunque fue un gran golpe para ella ya no lo lamentaba. Dijo: “Es una pena, pero todos estaban a salvo y, como ocurre con todo, si no hubiera estado sobria todavía estaría sufriendo por eso”.

Por los momentos se desconoce la identidad del nuevo comprador de la propiedad, aunque sí se sabe que la compra se hizo a través de una LLC y que la venta se selló en septiembre. El nuevo propietario debe tener ya un gran plan de reconstrucción en el lugar.

Aunque Delevingne se ha desprendido de esta propiedad con aparente facilidad, la verdad es que esta era una propiedad especial para ella e incluso había invertido tiempo y dinero en reformar el lugar a su gusto. El resultado final de la reforma fue mostrado en la revista especializada ‘Architectural Digest’.

