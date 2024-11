Miss Chile admite coqueteo con William Levy y no descarta una relación en el futuro

La modelo Emilia Dides, quien representó a Chile en la última edición del Miss Universo, y el actor cubano William Levy están en una fase inicial de coqueteo aunque ninguno de los dos quiere dar el paso de ponerle título de noviazgo a la relación. Así lo informó el paparazzi Jordi Martin, del programa ‘El Gordo y la Flaca’ de Univision, conversó tanto con Dides como con Levy y ambos le confirmaron que están en una fase de flirteo y que no se cierran a la posibilidad de que en el futuro puedan tener una relación.

Martin conversó con Emilia Dides explicó que no tiene una relación formal aun con William Levy pero dijo que ambos están conversando y le gustaría conocerlo más. “No es una relación aún, pero no me cierro a ninguna oportunidad porque es una persona que me llama mucho la atención y lo quiero conocer”, dijo ella.

El paparazzi le preguntó qué la conquistó de William Levy y ella le respondió: “su belleza física, su corazón”.

William Levy y Emilia Dides han intercambiado picantes comentarios en sus respectivas publicaciones en redes sociales, lo que ha desatado rumores de una posible relación entre ambos.

Ante la posibilidad de tener una relación con Levy, Dides dijo: “Mira la verdad yo fluyo como fluí en este gran Miss Universe… Pero sí me gustaría”.

Recordemos que William Levy se encuentra soltero actualmente luego de su polémica ruptura con la madre de sus dos hijos, la actriz Elizabeth Gutiérrez. Tal parece que esta vez la ruptura entre ambos actores es definitiva por lo que el actor cubano está listo para encontrar el amor nuevamente, así lo dijo Jordi Marin quien aseguró que ha tenido conversaciones con el actor sobre este tema.

“Ahora que él no está con Elizabeth ni con nadie, William sí que siente ilusión por conocerla a ella”, dijo Martin en el programa ‘El Gordo y la Flaca’.

William Levy y Emilia Dides se conocieron hace tres años. Sin embargo, según dijo Martin, el actor dejó de hablar con Emilia cuando regresó con Elizabeth Gutierrez, pero tras su ruptura el actor y la modelo han mostrado interés en conocer más a la Miss Chile.

Raúl de Molina y Lili Estefan debatieron sobre este romance y el conductor especuló que el actor está saliendo con la modelo. “Son novios, llevan juntos hace tiempo. Quizás ella está un poco alejada de él porque él está trabajando en diferentes lugares, pero de que tienen una relación, la tienen”. Y concluyó: “Qué bueno que William Levy encontró a esta mujer”.

