Mon Laferte se presentará en un show en el que todos estarán sin ropa

La cantante chilena Mon Laferte prepara un show en el que ella y todos los asistentes estarán sin ropa. Esta presentación formará parte de su exposición de arte visual titulada Autopoiética, que está siendo exhibida en el Centro Cultural Matucana 100 de la comuna de Estación Central, en Santiago de Chile.

La famosa intérprete defendió la idea de cantar desnuda ya que, según dijo, es una de las formas más antiguas de expresión artística.

“Esta semana serán las performances en @matucana100 dentro del marco de mi Expo Autopolética y cantaré desnuda, si, el desnudo ha sido una de las formas más antiguas y significativas de expresión artística a lo largo de la historia, el arte ha explorado y celebrado el cuerpo humano en su forma más natural, despojado de cualquier atuendo o barrera”, escribió Mon Laferte en su cuenta de X.

Laferte explicó que lleva pensando en este performance ya que, según dijo, es algo que le causa conflicto. Incluso reconoció que ir a la playa usando bañador le genera inseguridades. Es por eso que durante meses planificó la manera de crear un espacio seguro para todos los asistentes que estarán desnudos.

“A mí aún me cuesta mucho, incluso ir a la playa me genera inseguridad, entonces confieso que la performance es algo que me causa algo de conflicto, llevo meses pensando en la mejor manera de hacerlo, de generar un espacio seguro para las personas que serán parte (si, todos estaremos desnudos) y también para mí, hoy me desperté y me di cuenta que será una gran oportunidad para crecer, para sanar”, agregó la cantante en su mensaje.

Estas presentaciones se realizarán del martes 19 al domingo 24 de noviembre, con cuatro funciones diarias. Debido a la naturaleza y características de este evento, la presentación de Mon Laferte cuenta con varias reglas para las personas que asistan.

Las personas que quieran asistir al evento deberán registrarse y de las solicitudes recibidas se seleccionarán a 15 personas por concierto mediante un sorteo aleatorio. Cada persona podrá asistir solo una vez. Además deberán firmar un consentimiento sobre las reglas y normas durante el show.

