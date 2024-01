Mon Laferte responde a críticas por su nuevo video: muchos los describen como “obsceno”

Hace un par de días Mon Laferte estrenó el videoclip de su nuevo tema titulado “Pornocracia”, el cual ha generado una ola de comentarios negativos debido a las fuertes escenas y, tras ver la polémica que se armó, la cantante responde.

Mediante un video en vivo transmitido en Instagram, la chilena señaló que su intención nunca fue compartir algo vulgar, sino que pensó que era una manera entretenida de dar vida a la letra de la canción.

“He estado meditando sobre eso porque dicen que es obsceno, pero en mi cabeza no es así. Creo que de repente hago muchas cosas desde mi lado creativo y no del racional y entonces lo veo como algo humorístico. Yo lo veo como un video tierno y divertido, pero si alguien no lo ve así, lo entiendo y lo respeto“, dijo Mon Laferte.

Para finalizar, la cantante se mostró muy entusiasmada porque, a pesar de la polémica, el videoclip ya superó las 750 mil visitas en YouTube. Asimismo, advirtió que su música no es para niños y que si alguno la escucha es responsabilidad de los padres.

Puedes ver el video aquí.

La confesión incendiaria del año 2022

A tres meses de haberse convertido en madre, por el año 2022, Mon Laferte confesaba que, aunque estaba disfrutando cada minuto de su maternidad, le asustaba demasiado caer en una depresión postparto, pues sabía perfectamente en que consiste esta condición psicológica, es por eso que, aun cuando todavía le daba leche materna a su bebé, consumía pastillas.

La chilena fue invitada al programa “Netas Divinas” y a pesar de que al principio intentó evadir el tema, terminó confesando que las pastillas se las recetó un psiquiatra hace ya varios años luego de que intentara quitarse la vida.

“Yo antes tuve depresión y la verdad sí pensé que me iba a dar la postparto, pero tomo antidepresivos. Los tomo al mismo tiempo que amamanto a mi bebé, el doctor me dejó seguir tomándomelos“, dijo Mon un tanto apenada por su revelación.

