Salvador Zerboni pierde la audición y parte de su movilidad

Salvador Zerboni compartió su preocupación en una reciente conferencia de prensa, donde reveló que ha estado enfrentando serios problemas de salud relacionados con su audición y movilidad. El actor, conocido por su papel en la telenovela “La reina del sur” y su participación en “La casa de los famosos”, comentó que comenzó a experimentar un zumbido en el oído, un síntoma que inicialmente no le pareció grave. Sin embargo, este síntoma se convirtió en una pérdida auditiva significativa al día siguiente.

Durante la conferencia, Zerboni detalló cómo esta situación ha afectado su vida diaria y su trabajo en la obra “Vidita Mía”, en la que protagoniza: “Traté de pasarlo en alto. No me gusta victimizarme; como saben, siempre he sido un hombre atlético y fuerte. Traté de guardarlo, estuve cinco días internado en el hospital. Me declararon hipoacusia súbita y vértigo, que se supone que debería de estar en casa”, dijo durante un encuentro con los medios de comunicación.

También mencionó las recomendaciones de los especialistas, quienes le han aconsejado tomar medidas para cuidar su salud auditiva y que ha comenzado a seguir para tratar de manejar su condición.

“El domingo pasado desperté sin poder escuchar del oído izquierdo, perdí totalmente el oído y con un vértigo que no podía ni caminar, por eso estuve internado en el hospital. Ahorita estoy como borrachito de pueblo tambaleándome un poco, pero ya empiezo a quitarme el vértigo. El oído tendré que estar en tratamiento con inyecciones de cortisona directamente al tímpano, cámaras hiperbáricas. Gracias a Dios no encontraron ninguna cosa en las tomografías, radiografías, resonancias, cosas de sangre”, mencionó a los reporteros.

El actor enfatizó la importancia de prestar atención a los síntomas del cuerpo y buscar ayuda médica cuando sea necesario. Este inesperado problema ha sido un desafío, pero Zerboni se mostró determinado a seguir adelante con su carrera y estar en el mejor estado posible.

“He estado muy agüitado, muy triste, con mucho miedo. Fue muy complicado para mi despertar. Te duermes con salud y repente despiertas sin poder caminar. Con un vértigo cada dos pasos vomitaba y sin escuchar nada”, añadió.

