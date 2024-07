Polémica de Irina Baeva: ¿qué opina Salvador Zerboni?

Salvador Zerboni, actor mexicano, ha dado su opinión sobre la controversia que hay con Irina Baeva, a quien ha cuestionado por su desempeño en la obra teatral ‘Aventurera’.

En declaraciones a la prensa, el artista dijo: “Yo creo que eso también es culpa de la gente que está atrás, la culpa siempre la va a tener el actor por aceptar o no aceptar, pero bueno, quien te invita a hacer un proyecto, ya sea el productor o ya sea tus coreógrafos, es culpa de uno por no poner atención y también de quien te elige”.

El famoso además comentó: “Yo creo que es un trabajo en equipo y hay que cuidarse mutuamente como el productor, el coreógrafo y la actriz”.

Salvador Zerboni dijo, según se vio en un video publicado por Edén Dorantes, que vio una nota en la que decían que tenían mes y medio ensayando, un tiempo que él considera es insuficiente para un espectáculo como este. “Pregúntenle a mi querida Niurka qué opina, si ellos ensayaron toda una vida”, dijo.

¿Qué dijo Salvador Zerboni de Irina Baeva?

Comentó que hay personajes a los que hay que ponerle más fuerza que a otros. “Si no estás preparado, te tienes que preparar y si es un insulto ensayar un mes, yo creo que si vas a realizar un personaje tan complicado hay que ensayar más, día y noche, arduamente y si no estás listo, pues que se retrase”.

Además, explicó que está bien que la actriz rusa se esté esmerando en su trabajo actoral. “No lo vi, pero escuché tantos comentarios negativos que dije ‘¿pa’ qué vamos?’, pero creo que ahí viene otra”, afirmó.

El artista destacó que la responsabilidad de los comentarios negativos no debe recaer solamente en Irina Baeva, sino también en quienes la han acompañado en este proyecto.

Agregó que le ha tocado obras difíciles, pero no hay una en la que no se haya entregado. “Proyecto que escojo, proyecto que le ha ido muy bien y a los personajes que he hecho (…) procuro que sean grandes, que peguen y que la gente recuerde siempre el nombre”, agregó.

Sigue leyendo:

· Amiga de Irina Baeva sobre Gabriel Soto: “No lo ha tratado bien”

· Irina Baeva respondió a las fuertes críticas de Niurka Marcos por su trabajo en la ‘Aventurera’

· ¿Juan Osorio considera darle otra oportunidad a Irina Baeva en “Aventurera”?