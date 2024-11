El estadio en Queens del NYC FC ya tiene nombre: Etihad Park

El New York City FC está cada vez más cerca de cumplir la promesa que hizo cuando se fundó en 2014 y entró en la MLS: tener un estadio propio. Mediante un comunicado de prensa, el club y Etihad Airways anunciaron este jueves que el primer estadio específicamente diseñado para el fútbol en la ciudad de Nueva York se llamará oficialmente Etihad Park y se estrenará en 2027.

El acuerdo de 20 años otorga a Etihad Airways los derechos exclusivos de denominación del estadio que se construirá en Willets Point, Queens, junto al Citi Field.

“Este es un anuncio histórico para New York City FC, Etihad Airways y la ciudad de Nueva York. Etihad Airways ha sido un socio fantástico del club durante más de una década, y estamos orgullosos de llamar Etihad Park el hogar de nuestro gran club”, dijo Brad Sims, CEO de New York City FC. “Durante más de una década, hemos invertido en Nueva York con la visión de convertirla en una de las capitales del fútbol mundial”.

“Etihad Park será la prueba física de nuestra profunda y duradera inversión en Nueva York y se convertirá en una catedral del fútbol en los Estados Unidos”, añadió Sims.

Imagen digital del interior del estadio con el nombre del Etihad Park sobre la grada. Crédito: NYCFC | Cortesía

El NYCFC espera que el estadio se utilice también para conciertos, festivales y actividades comunitarias, no sólo para partidos de fútbol.

Etihad Airways, la aerolínea nacional de Emiratos Árabes Unidos, es el patrocinador oficial del club. La marca ocupa el lugar principal en la camiseta celeste del New York City FC. También forma parte de los trabajos comunitarios del club a través de la fundación sin fines de lucro City in the Community (CITC) y es uno de los socios principales de la Iniciativa de Fútbol de la Ciudad de Nueva York (NYCSI), un proyecto pionero de $3 millones lanzado en 2016 para crear y mantener 50 mini-canchas en toda la ciudad. La cancha número 50 se inauguró en noviembre de 2021 y, junto con otros socios de NYCSI, se han comprometido a construir 26 mini-canchas adicionales en la ciudad antes de la Copa Mundial FIFA 2026.

Etihad Park, un estadio para 25 mil personas

“El Cubo” será la entrada que se verá cuando los aficionados caminen desde la estación del tren 7. Crédito: NYCFC | Cortesía

A principios de este año, el Consejo Municipal de Nueva York votó a favor de la siguiente fase del proyecto de reurbanización de Willets Point, que incluye el estadio Etihad Park. El nuevo estadio será financiado completamente con fondos privados, tendrá capacidad para aproximadamente 25,000 personas y será el primer estadio deportivo completamente eléctrico de Nueva York y de la MLS.

El estadio formará parte de un nuevo vecindario de 23 acres en Willets Point, Queens, que incluirá 2,500 unidades de vivienda asequible, una nueva escuela pública para 650 estudiantes, un hotel y más de 150,000 pies cuadrados de espacio público abierto. Se estima que el proyecto generará $6.1 mil millones en actividad económica, creando 1,550 empleos permanentes y 14,200 empleos de construcción.

