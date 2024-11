Jubilados de la AEE piden dejar de poner parchos al pago de pensiones; solución temporal implicaría uso de fondos de FEMA

Nueva York – Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE), pidió al gobierno de Puerto Rico que deje de poner parchos a la crisis de las pensiones y busque una solución permanente a la falta de fondos tras información que apunta a que, a partir del 31 de diciembre, estos exempleados dejarían de recibir sus pagos.

“El problema fundamental es ese, que nadie ha atendido seriamente este asunto, y a lo que se han dedicado es a resolver temporeramente, y entonces, ahora, como reacción a todo el revuelo que se formó ayer (miércoles) y el día anterior, pues aparece la Autoridad indicando que lograron identificar unas partidas de unos reembolsos que esperan de FEMA que serían equivalentes al pago de tres meses de pensión, y cuando nos preguntaron ayer en la conferencia de prensa tuvimos que decirle que eso era un parcho más de tantos que le han puesto y nosotros necesitamos que este asunto se resuelva de una vez y por todas, porque nuestra gente no se merece eso”, dijo Rodríguez en entrevista este jueves con El Diario.

El portavoz de los jubilados de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) argumentó que la situación de inestabilidad y la posibilidad de que no reciban los pagos que les corresponden, continúa causando angustia y desesperación a miles de empleados y exempleados de la corporación, algunos de los que tienen más de 100 años.

“Es el cuento de no acabar, porque esta historia se ha repetido en varias ocasiones, y lo que le causa a los compañeros es una angustia y una desesperación que no tiene uno forma de describirla”, añadió Rodríguez.

Falta de fondos en el Sistema de Retiro de Empleados de la AEE

El Sistema de Retiro de Empleados de la AEE cobija a12,500 beneficiarios.

Esta semana transcendió que en dos meses se agota la última asignación de fondos para el pago de sus pensiones.

En diciembre pasado, la Junta de Gobierno de la AEE aprobó unánimemente un préstamo de $300 millones al Fondo General para poder pagar este año las pensiones de los empleados jubilados.

Sin embargo, desde febrero de 2023, se viene anticipando la insuficiencia en fondos en el Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE para cubrir sus obligaciones, incluyendo las pensiones.

La Autoridad, a través de Josué Colón, director ejecutivo, alertó al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) y a la Junta de Control Fiscal, entre otras entidades, de la necesidad de buscar los fondos para que se le continúe pagando a los jubilados.

A través de una moción presentada ante el NEPR la AEE le pidió a FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) un reembolso de aproximadamente $74 millones que serían transferidos al Fondo de Pensiones.

AJAEE emplaza a gobernadora electa Jenniffer González

Este miércoles, representantes del sindicato realizaron una conferencia de prensa tipo manifestación frente al edificio que alberga a la Junta, el organismo federal que maneja las finanzas en el territorio desde el 2016 y que encabeza el litigio por la quiebra de la AEE bajo Título III.

Los pensionados reclamaron acciones permanentes por parte del Gobierno para resolver la crisis fiscal del Sistema.

De hecho, los jubilados llevan manifestándose cada miércoles desde hace tres años, tanto en el exterior de las oficinas de la Junta como de las de LUMA para pedir la protección de sus pensiones.

A los esfuerzos, se sumó esta semana un llamado directo a la gobernadora electa, Jenniffer González, para que se reúna con ellos para discutir posibles alternativas.

“Si fuera el caso que no nos atendiera, porque no nos atendió cuando era candidata…nos veríamos obligados a emplazarla a que se presente en la Asamblea nuestra del 14 de diciembre y le explique entonces a la matrícula qué es lo que va a hacer”, anticipó Rodríguez.

En la Asamblea, los miembros de la asociación podrían darle paso a una resolución para insistir en sus reclamos de retiro digno.

Rodríguez añadió que hoy le escribirían una carta a González para darle seguimiento a sus pedidos.

Dispuestos a protestar en la toma de posesión

El líder obrero dijo que no descartan tomar medidas más extremas como protestar durante la toma de posesión de González.

“Podríamos llegar a la ceremonia de toma de posesión, que eso sería algo apoteósico, y montarle una manifestación allí. Le dañamos el ‘show’. Eso sería una opción que no nos gustaría tener que implementar, pero si nos vemos obligados a hacerlo, lo vamos a hacer”, adelantó.

En respuesta a la controversia, la Junta dijo, mediante declaraciones escritas a El Vocero, que seguirá trabajando con el gobierno de Puerto Rico para que los pensionados continúen recibiendo los pagos.

“En total, la AEE debe a sus empleados retirados más de $4,000 millones en obligaciones actuales y futuras. La necesidad de reformar el sistema de pensiones de la AEE es inevitable y urgente. El sistema de pensiones de la AEE es insolvente. La Junta de Supervisión ya aprobó un préstamo del gobierno de Puerto Rico a la AEE para hacer posible que se sigan pagando las pensiones, ya que la AEE no fue capaz de dar una solución. La Junta de Supervisión trabajará nuevamente con el Gobierno y todas las partes involucradas para encontrar una forma de poder seguir pagando la pensión de los retirados de la AEE luego de enero de 2025”, indicaron desde la Junta.

Rodríguez insiste en que hay dinero para pagar las pensiones de los jubilados de la AEE

En ese sentido, Rodríguez insistió en que el dinero para el sistema de retiro puede sacarse de un fondo de reserva que maneja el Departamento de Hacienda, que supuestamente asciende a $12,000 millones. Este es distinto al Fondo General.

“Incluso, la gobernadora entrante, cuando era precandidata se presentó ante las cámaras, mientras se discutía precisamente uno de los planes de pago que se iban a someter al Tribunal federal para pagar la deuda de la Autoridad, sugiriendo que de esos $8,000 millones que habían en esos momentos en la reserva, se utilizara una gran cantidad para pagar la deuda de la Autoridad, y se evitaría el pago de intereses y el aumento en las tarifas. Eso no se hizo…Y, al momento, no hay $8,000, hay cerca de $12,000”, destacó Rodríguez.

El líder sindical planteó que si el gobierno central pudo separar fondos para sus jubilados, también puede hacerlo en el caso de la AEE.

“El dinero está allí y no es una práctica que nosotros estamos sugiriendo que se haga de forma novel, porque algo similar es lo que está ocurriendo con los 180,000 jubilados del gobierno central. Cuando sus sistemas de retiro se fueron a la quiebra, el Gobierno se hizo cargo de esas pensiones, y, al momento, se están pagando cerca de $2,000 millones de dólares del presupuesto general del gobierno central. Es decir que nosotros los contribuyentes estamos pagando por esas pensiones y nadie se queja porque esos jubilados tienen derecho a esa pensión. Nosotros somos jubilados igualmente y tenemos derecho a la nuestra, porque no estamos hablando de una limosna, sino de nuestro derecho”, abundó.

El caso por la quiebra de la Autoridad en el Tribunal federal y el Plan de Ajuste de Deuda, fue frenado en julio por 60 días para continuar los esfuerzos de mediación entre las partes.

A finales de octubre, la jueza Laura Taylor Swain accedió a una solicitud del equipo de mediación bajo la que se extendió la paralización hasta el próximo 31 de enero.

Al mismo tiempo, la decisión sobre la solicitud de desestimación del pleito por parte de los bonistas inconformes con el plan se tomaría el 5 de febrero.

“Estamos, incluso, ante una posibilidad de que toda esa gestión que se ha hecho en relación con el Plan de Ajuste de la Deuda sea abortada, y decir, por ejemplo, que no hubo acuerdo y que progrese la moción de desestimación, y habría que empezar nuevamente después de 7 años de gestiones. O sea que sobre esa situación nosotros no podemos sentarnos a esperar que se resuelva porque estamos casi seguros que no va a parar hasta que llegue al Tribunal Supremo.

La AEE lleva bajo el proceso de quiebra desde el 2017. La deuda de la AEE con el Sistema de Retiro es parte del proceso de reestructuración de la deuda bajo el Título 3.

Taylor Swain determinó que la reclamación de los bonistas equivalía a $2,388 millones de dólares y no a los $8,500 millones que reclaman los tenedores de bonos.

Sin embargo, en junio pasado, una decisión del Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones en Boston a favor de los bonistas le dio un nuevo giro al caso al establecer que el grupo tiene derecho a cobrar los $8,500 millones de dólares en bonos emitidos por la corporación.

La semana pasada, ese foro se reafirmó en que los bonistas tienen derecho a cobrar toda su deuda.

De la jueza confirmar un plan de ajuste, el mismo muy probablemente implicará aumentos en la tarifa eléctrica para cumplir con el pago a los bonistas.

Sigue leyendo:

Abogada en el caso por la deuda de Puerto Rico explica pausa de 60 días y decisión de Boston sobre bonos de la AEE

Puerto Rico: Opositores a Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE aseguran que llevará a boricuas a la miseria

Sindicatos se instalarán frente a tribunal federal en Puerto Rico para oponerse a Plan de Ajuste de Deuda de la AEE propuesto por la Junta

Jueza de NYC pospone audiencia tras pedido de Junta de Control Fiscal de eliminar convenios colectivos a empleados de la AEE en Puerto Rico